Apple aurait-elle dévoilé l’Apple Watch Series 10 ?

C’est encore une fois le leaker Majin Bu, qui lâche cette information de dernière minute. D’après, Cupertino aurait par inadvertance dévoilé le visuel de sa nouvelle montre.Dans un post sur X, il poste en effet. Ces dernières montrent deux étapes dans le jumelage d’une Apple Watch à un iPhone. Mais il ne s'agirait pas de n’importe quelle montre, mais bien deSur les images, on peut voir une Apple Watch assez stylisée mais qui ne montre pas vraiment de différence dramatique.Pour autant rien ne semble indiquer la véracité de ces images. De même, certains de nos confrères américains -férus dans l’art defouiller les versions bêtas- ne semblent guère d’accord avec le leaker,Cette année, Apple devrait donc sortir. Mark Gurman avait d'ailleurs confirmé une précédente rumeur, à savoir queSelon les fichiers CAO publiés par, l'écran serait de 2 pouces. A titre de comparaison, rappelons que l'Apple Watch Series 9 dispose d'une dalle de 1,7 pouce, et l'Apple Watch Ultra de 1,93 pouce.La dalle passerait néanmoins de 41 mm à environ 45 mm et de 45 mm à 49 mm.En outre, Apple pourrait avoir, ce qui permettrait de proposer une batterie plus importante, et d'augmenter l'autonomie de la montre -un de ses gros points faibles par rapport à la la concurrence capable de tenir plusieurs jours. Il serait également possible d'intégrer d'autres capteurs pour différentes fonctions Santé.. En sus, des nouveaux iPhone, Apple devrait également dévoiler de nouveaux AirPods et l' Apple Watch Series 10 . Avec ce calendrier, tous les systèmes - iOS 18 , iPadOS 18, macOS Sequoia ...- devraient sortir quelques jours avant la commercialisation des produits.Dans tous les cas,afin de passer la fin de journée avec nous pour découvrir, avant d'analyser en détail les différentes annonces, et pourquoi pas -- quelques surprises.