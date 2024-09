watchOS 11 permet de changer les sonneries sur l'Apple Watch

Ça sonne, ça sonne !

Quelles sont les nouvelles sonneries disponibles ?

• Pebbles (Cellular ringtone)

• Focus

• Jingle (original ringtone)

• Nighthawk

• Transmit

• Twirl

• Windup

• Wonder

Autre bonus ! Il est possible de changer également toutes les notifications arrivant sur votre montre parmi les 9 sons suivants :



• Resonate

• Brilliant

• Cheer

• Flutter

• Globe

• Moment

• Scoop

• Timekeeper

• Tinker

Depuis le début, les utilisateurs d'Apple Watch peuvent. Pour autant et malgré toutes les personnalisations possibles, les utilisateurs sont toujours bloqués avec la sonnerie par défaut d'Apple, et ce, pour de nombreuses fonctions.Désormais, watchOS 11 prévoit la possibilité de, parmi lesquelles on trouve les appels entrants, les messages, les emails, les alertes de votre calendrier, les petits rappels (, par exemple). Plus globalement toutes les notifications de votre Apple Watch.Voici lespour les appels entrants sur l'iPhone / l'Apple Watch :En revanche, il n'esten fonction des contacts ou encore utiliser une sonnerie achetée sur l'iTunes Store, comme cela est le cas sur l'iPhone. Mais peut-être que cela arrivera prochainement (dans une mise à jour de watchOS 11 ou dans watchOS 12 pourquoi pas), étant donné la tendance d'Apple à la personnalisation de ses derniers systèmes.Bien évidement toutes les nouveautés se retrouvent dans nos différentes vidéo, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins impotanttes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisation possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...