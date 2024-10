Apple plonge Beddit dans un sommeil éternel

Une fin logique !

En 2018 -soit un an après l'opération-, Cupertino avait lancé un nouveau moniteur de sommeil Beddit 3.5 avec quelques modifications matérielles mineures. Mais depuis, tout était un peu laissé à l’abandon, la firme s’accordant à faire disparaître régulièrement certaines fonctionnalités telles que la synchronisation dans le cloud et la prise en charge d'Android.En 2022, Apple avait alors commencé à retirer progressivement de la vente les produits Beddit. Désormais, elle vient de supprimer les applications éponymes de l'App Store iOS, de telle sorte qu’il n’est plus possible de les télécharger. Ils ne peuvent pas non plus être retrouvés via la recherche ou un lien direct (oublié dans une ancienne news).Pour rappel, les produits Beddit permettaient de mesurer le temps de sommeil, la fréquence cardiaque, la respiration, le ronflement, la température de la chambre et l'humidité. Après le rachat et la récupération des équipes et des logiciels, certaines de ces fonctionnalités avaient été implémentées dans l'Apple Watch.