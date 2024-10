Apple renonce à son projet de bague connectée (pour le moment)

Montre ou Bague, il faut choisir !

Apple ne voit aucune raison d'introduite un nouveau produit qui pourrait cannibaliser les ventes de l'Apple Watch, qui continue d'être un best seller et un leader en matière de suivi de santé.

Un projet qui restera à l'état de prototype

Après de nombreux rebondissements -y compris une rumeur de sortie imminente-, le projet de bague connectée serait plutôt reparti au placard pour Apple ! C'est en effet ce que vient d'annoncer Mark Gurman. Déjà il y a quelques semaines, il avait annoncé qu'Apple ne développerait pas activement une bague connectée pour le moment.Il y a quelques années, l'équipe de design avait apparemment présenté en interne l'idée d'unet de remise en forme. Par la suite, aucun projet n’a vraiment été confirmé mais Apple a déposé une multitude de brevets , et allant même jusqu’à imaginer tout récemment unPourtant, la firme n'est pas contre un tel projet, et pourrait bien-une alternative moins chère qui pourrait synchroniser les données de santé et de remise en forme avec un iPhone jumelé, et pourquoi pas via une puce NFC ( comme le prévoit ce brevet ). Cette dernière pourrait ainsi proposer suivi cardiaque, sommeil, température ou autres données biométriques ou sportives.Mais le marché est actuellement bien avancé avec. Ou encore,, que Samsung a dévoilé lors de son dernier évènement Unpacked (et qui devrait arriver cette année).