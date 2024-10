Comment fonctionnent les notifications d’apnée du sommeil sur l’Apple Watch et l’iPhone

Des notifications pour l’apnée du sommeil

Pour rappel nous dit Apple, l’apnée du sommeil est une pathologie potentiellement grave qui se manifeste par des interruptions répétées de la respiration pendant le sommeil. Ce trouble, qui selon des estimations toucherait plus d’un milliard de personnes dans le monde, est pourtant le plus souvent non diagnostiqué. S’il n’est pas traité, il peut avoir des conséquences graves sur la santé, notamment un risque accru d’hypertension, de diabète de type II et de problèmes cardiaques.

Comment activer les notifications

Notification d’apnée du sommeil

Comment cela fonctionne ?

en détectant les mouvements subtils du poignet qui signalent une interruption des fréquences respiratoires normales

Peu élevé

Élevé

l’algorithme qui alimente les notifications d’apnée du sommeil repose sur un apprentissage automatique avancé et un large ensemble de données de tests cliniques

. Enfin, en théorie jusqu’à présent, puisque cette fonction vient d’être déployée dans leurs dernières bêtas d’iOS 18.1 et de watchOS 11.1 distribuées hier soir.Une fois les bêtas installées (à vos risques et périls…), il faudra, en allant dans l'application Santé de l’iPhone. Dans l’onglet Sommeil, on trouve un nouveau cadre> configurer.Vous devrez d’abord répondre à des questions sur votre âge et si vous avez déjà reçu un diagnostic d'apnée du sommeil afin d'activer la fonction (en trois écrans successifs).. A dans dix jours, donc…Après une première nuit, je note qu’il faut aller dans(et non plus Sommeil) pour vérifier l’état de sa nuit.S’appuyant sur le suivi du sommeil (qui a été amélioré au passage) mais également sur la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température au poignet,La montre va aussi utiliser sonpour déceler les premiers signes d’apnée du sommeil. Ces perturbations sont ensuite enregistrées dans la nouvelle donnéeLe système va ensuiteisolées ou même l'accentuation de ces dernières pour analyser la qualité du sommeil. Si elles surviennent de manière régulière au cours de plusieurs nuits, elles peuvent être le signe d’une apnée du sommeil et l'utilisateur en sera averti via une notification. Notons qu'il faudra une période a priori depour étalonner tout cela., elles seront classées dans les catégories de. Elles pourront être affichées sur une période de un, six ou douze mois. Apple précise enfin que