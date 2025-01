Une prise de conscience grâce au suivi du sommeil

d’arrêter de boire de l’alcool il y a plus de deux ans

En moyenne, une simple bière ou un verre réduisait son sommeil d'une heure par nuit, compromettant ainsi sa récupération

J’aime boire de l’alcool et je ne voulais pas y renoncer. Mais j’ai refait l’expérience encore et encore, et j’ai obtenu les mêmes résultats

J’aurais aimé arrêter de boire il y a 30 ans. C’est 30 ans de bien-être que j’ai laissé passer

Fondée en 1980 à Austin, au Texas, Whole Foods Market est une chaîne de supermarchés américaine spécialisée dans la vente de produits alimentaires naturels et bio. Avec une réputation de pionnier dans le secteur de l’alimentation durable, Whole Foods est devenue une référence. Rachetée par Amazon en 2017, la société continue de croître et d’innover, notamment en intégrant des solutions technologiques dans ses magasins pour améliorer l’expérience client. Aujourd’hui, Whole Foods compte plus de 500 magasins à travers les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, et reste un acteur majeur dans ce segment de l'alimentation.

L’Apple Watch, un outil de santé

en détectant les mouvements subtils du poignet qui signalent une interruption des fréquences respiratoires normales

Peu élevé

Élevé

l’algorithme qui alimente les notifications d’apnée du sommeil repose sur un apprentissage automatique avancé et un large ensemble de données de tests cliniques

John Mackey partage son expérience lors du dernier podcast de Plantstrong , où il explique comment l’Apple Watch a joué un rôle clé dans sa vie et notamment. C’est en examinant les données de suivi de son sommeil qu'il a fait une découverte essentielle. Certains jours, il dormait profondément et se sentait reposé, contrairement à d'autres marquées par des insomnies. Curieux, il a cherché à comprendre ce qui influençait cette variation.Rapidement,: son alimentation, son activité physique et surtout sa consommation d’alcool. Il a donc relevé des occurrences entre ses mauvaises nuits et son état d'ébriété., dit-il.Malgré son attachement aux moments de convivialité liés à l’alcool, il a alors décidé de s'abstenir et de voir les effets. Les résultats ont toujours été les mêmes :. Son problème -qui peut-être partagé par d'autres personnes- était le suivant :En janvier 2022, il a pris une décision ferme : arrêter tout simplement de boire. Aujourd’hui,. S’il apprécie cette nouvelle qualité de vie, il confie néanmoins un léger regret :Avec des fonctionnalités telles que le suivi du sommeil,. En septembre dernier, Apple a même ajouté une nouvelle option à sa gamme :. Disponible sur les modèles Watch Series 10, Series 9 et Ultra 2, cette fonctionnalité analyse les perturbations respiratoires pendant 30 nuits pour alerter sur d’éventuels symptômes.S’appuyant sur le suivi du sommeil (qui a été amélioré au passage) mais également sur la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température au poignet,La montre va aussi utiliser sonpour déceler les premiers signes d’apnée du sommeil. Ces perturbations sont ensuite enregistrées dans la nouvelle donnéeLe système va ensuiteisolées ou même l'accentuation de ces dernières pour analyser la qualité du sommeil. Si elles surviennent de manière régulière au cours de plusieurs nuits, elles peuvent être le signe d’une apnée du sommeil et l'utilisateur en sera averti via une notification. Notons qu'il faudra une période a priori depour étalonner tout cela., elles seront classées dans les catégories de. Elles pourront être affichées sur une période de un, six ou douze mois. Apple précise enfin que