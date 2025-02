Samsung Galaxy Ring : bientôt une bague pour contrôler vos écrans ?

Un contrôle gestuel pour naviguer entre les appareils

Un successeur du S Pen ?

Un concept intéressant, mais sans garantie de commercialisation

Les schémas du brevet montrent un Galaxy Ring connecté à plusieurs écrans.Le système rappelle la fonctionnalité Universal Control d’Apple, qui permet de faire glisser des fichiers entre un Mac et un iPad comme s’ils faisaient partie du même écran.Ce n’est pas la première fois que Samsung envisage un contrôle gestuel pour ses appareils. Un précédent brevet décrivait une montre connectée pouvant être utilisée comme télécommande pour une télévision.Le retrait du Bluetooth sur le S Pen du Galaxy S25 Ultra laissait entendre que Samsung voulait pousser ses utilisateurs vers d’autres accessoires pour contrôler leurs appareils.Toutefois, le S Pen n’a jamais été conçu pour transférer du contenu entre appareils. Le Galaxy Ring , en revanche, pourrait offrir une alternative plus naturelle en permettant de déplacer des fichiers et d’interagir avec des écrans d’un simple mouvement du doigt Comme toujours avec les brevets, rien ne garantit que cette technologie verra réellement le jour.La Galaxy Ring 2 pourrait-elle intégrer ces fonctionnalités par exemple ? Rien ne l’indique pour l’instant.L’intérêt de Samsung pour ce type d’interaction montre cependant une volonté de proposer un écosystème plus connecté, où les appareils communiqueraient entre eux de manière plus fluide.