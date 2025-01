Samsung tease sur sa prochaine IA (révolutionnaire ?)

Unpacked

Un assistant IA qui redéfinit les interactions

Autres nouveautés à venir

Ballie, le robot droïde de Samsung, part à la conquête des USA

Présenté comme une évolution majeure, lepromet de transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec le monde. Samsung affirme que, en proposant des expériences plus intuitives et connectées.Introduit pour la première fois en juillet 2024 lors du lancement des Galaxy ZFold6 et ZFlip6, Galaxy AI a déjà montré des fonctionnalités impressionnantes telles que la création visuelle (une fonction de croquis qui transforme des dessins simples en images réalistes et qu'Apple n'a toujours pas proposée). A cela s'ajoutentl'intégration de Google Gemini ou encore des outils photo boostés par l’IA.Ledevrait doncen intégrant ces fonctionnalités dans une expérience unifiée, capable d’apprendre et de s’adapter aux habitudes de l’utilisateur pour offrir un assistant véritablement personnalisé.. Conçus pour rivaliser avec la gamme iPhone 16, ces smartphones sont annoncés comme marquant un tournant grâce à une puissance accrue (avec les puces Snapdragon 8 Elite de Qualcomm), un design amélioré (avec des écrans plus grands et des bords plus incurvés, qui devraient renforcer une expérience visuelle immersive).qui a pourtant bien du mal à trouver son public. Alimenté par Android XR, ce casque promet une expérience immersive tout en restant plus accessible financièrement que le produit d’Apple. Bien que peu d’informations aient été confirmées, ce projet souligne l’engagement de Samsung à rester un acteur clé sur ce segment. Avec ces annonces, la firme sud-coréenne entend poser les bases d’un écosystème technologique encore plus intelligent et connecté.