Apple mise sur l’Apple Watch pour aider à tenir les bonnes résolutions de 2026

N'abandonnez pas !

Quit quitting with Apple Watch

La motivation par les données

Don’t Give In

Ne lâchez rien

Ces publicités sont diffusées principalement sur les réseaux sociaux et ont également été mises en ligne au format YouTube Shorts, confirmant l’importance des formats courts dans la stratégie marketing d’Apple. Sans surprise, la firme continue ainsi de renforcer l’image de l’Apple Watch comme un produit axé sur la santé et le bien-être, bien au-delà de ses fonctions de montre connectée ou d’accessoire pour l’iPhone. À l’aube de 2026, Apple rappelle une fois de plus que, pour tenir ses résolutions, le plus dur n’est pas de commencer, mais de ne pas abandonner.

Baptisée, cette campagne se compose de, conçus pour les formats verticaux de plateformes comme Instagram, TikTok ou YouTube Shorts. Le concept est volontairement simple et visuel : des utilisateurs d’Apple Watch prennent littéralement la fuite face à des symboles de la sédentarité.Dans ces vidéos, on voit ainsi des personnes s’échapper d’un lit, d’un fauteuil inclinable ou encore d’un tabouret de bar, autant de situations qui incarnent la tentation d’abandonner une séance de sport.Les publicités montrent les messages affichés pendant l’effort : allure, progression par segments, et surtout la fermeture des célèbres anneaux d’activité, élément central de l’écosystème fitness de la montre.L’objectif est de rappeler que l’Apple Watch ne se contente pas de mesurer l’effort, mais joue aussi un rôle actif dans la motivation quotidienne, en poussant l’utilisateur à aller au bout de sa séance.Chaque spot se conclut par le slogan). L’une des vidéos va même plus loin en rappelant une statistique bien connue : la majorité des personnes abandonnent leurs bonnes résolutions dès le 9 janvier. Un message qui résonne particulièrement à quelques jours du passage à la nouvelle année. En filigrane,, en transformant les résolutions de début d’année en habitudes durables.