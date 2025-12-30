Apple mise sur l’Apple Watch pour aider à tenir les bonnes résolutions de 2026
Par Laurence - Publié le
À l’approche de la nouvelle année et de la traditionnelle vague de bonnes résolutions, Apple relance sa communication autour de l’Apple Watch. La marque à la pomme vient de publier une série de nouvelles publicités sur les réseaux sociaux, mettant en scène sa montre connectée comme un véritable outil de motivation pour ne pas abandonner trop vite ses objectifs sportifs.
N'abandonnez pas !
Baptisée
Quit quitting with Apple Watch, cette campagne se compose de plusieurs spots courts, conçus pour les formats verticaux de plateformes comme Instagram, TikTok ou YouTube Shorts. Le concept est volontairement simple et visuel : des utilisateurs d’Apple Watch prennent littéralement la fuite face à des symboles de la sédentarité.
Dans ces vidéos, on voit ainsi des personnes s’échapper d’un lit, d’un fauteuil inclinable ou encore d’un tabouret de bar, autant de situations qui incarnent la tentation d’abandonner une séance de sport. À chaque fois, l’Apple Watch apparaît brièvement à l’écran, affichant l’application Workout et ses indicateurs en temps réel.
La motivation par les données
Apple met en avant les fonctionnalités de suivi de l’activité qui ont fait le succès de l’Apple Watch. Les publicités montrent les messages affichés pendant l’effort : allure, progression par segments, et surtout la fermeture des célèbres anneaux d’activité, élément central de l’écosystème fitness de la montre.
L’objectif est de rappeler que l’Apple Watch ne se contente pas de mesurer l’effort, mais joue aussi un rôle actif dans la motivation quotidienne, en poussant l’utilisateur à aller au bout de sa séance.
Chaque spot se conclut par le slogan
Don’t Give In(
Ne lâchez rien). L’une des vidéos va même plus loin en rappelant une statistique bien connue : la majorité des personnes abandonnent leurs bonnes résolutions dès le 9 janvier. Un message qui résonne particulièrement à quelques jours du passage à la nouvelle année. En filigrane, Apple positionne l’Apple Watch comme un compagnon capable d’aider à dépasser ce cap critique, en transformant les résolutions de début d’année en habitudes durables.
Qu'en penser ?
Ces publicités sont diffusées principalement sur les réseaux sociaux et ont également été mises en ligne au format YouTube Shorts, confirmant l’importance des formats courts dans la stratégie marketing d’Apple. Sans surprise, la firme continue ainsi de renforcer l’image de l’Apple Watch comme un produit axé sur la santé et le bien-être, bien au-delà de ses fonctions de montre connectée ou d’accessoire pour l’iPhone. À l’aube de 2026, Apple rappelle une fois de plus que, pour tenir ses résolutions, le plus dur n’est pas de commencer, mais de ne pas abandonner.