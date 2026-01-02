Faire plus de sport en 2026 ? Apple a prévu quelque chose pour vous !
Par Laurence - Publié le
Parmi les bonnes résolutions du nouvel an, figure très souvent la volonté de reprendre une activité sportive. Mais cela n’est pas toujours évident à tenir. Aussi Apple profite de ce 2 janvier pour faire évoluer Apple Fitness+ et renforcer son positionnement autour de la régularité et des bonnes habitudes sportives.
Le service de coaching par abonnement accueille plusieurs nouveaux programmes multi-semaines, pensés pour accompagner les utilisateurs sur la durée et les aider à maintenir une pratique plus constante.
Apple avait récemment évoqué l’arrivée de nouveautés importantes sur Fitness+ en 2026. Certaines évolutions plus profondes pourraient être liées aux futures fonctions Health+ attendues avec iOS 27, mais la firme lance dès maintenant plusieurs nouveautés concrètes.
La principale concerne l’arrivée de programmes multi-semaines, avec des enchaînements d’entraînements prédéfinis, conçus pour installer une routine et éviter l’abandon après quelques séances.
À partir du 5 janvier 2026, trois nouveaux programmes seront disponibles : Make Your Fitness Comeback, Build a Yoga Habit in 4 Weeks et Back-to-Back Strength and HIIT. Un quatrième programme, Strength Basics in 3 Weeks, viendra compléter l’offre à compter du 12 janvier. Apple promet des parcours progressifs, adaptés aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs souhaitant reprendre une activité régulière.
En parallèle, Apple continue de proposer des contenus via Apple Music. De nouveaux entraînements mettront à l’honneur des titres de KAROL G, tandis qu’une série spéciale Artist Spotlight Bad Bunny sera proposée en février, à l’approche du Super Bowl.
Le service
Apple Fitness+ reste accessible depuis un iPhone, un iPad ou une Apple TV, avec une intégration renforcée pour les utilisateurs équipés d’une Apple Watch (mais aussi d’AirPods Pro 3). Les séances affichent alors en temps réel des données personnelles comme la fréquence cardiaque ou les calories brûlées.
Le service est proposé à 9,99€ par mois, ou 79,99 € par an, ou bien inclus dans les différentes formules Apple One. Avec ces nouveautés, Apple cherche clairement à faire de Fitness+ un outil de suivi à long terme, davantage axé sur la constance que sur la simple accumulation de séances.
Le service de coaching par abonnement accueille plusieurs nouveaux programmes multi-semaines, pensés pour accompagner les utilisateurs sur la durée et les aider à maintenir une pratique plus constante.
Des programmes structurés pour tenir dans le temps
Apple avait récemment évoqué l’arrivée de nouveautés importantes sur Fitness+ en 2026. Certaines évolutions plus profondes pourraient être liées aux futures fonctions Health+ attendues avec iOS 27, mais la firme lance dès maintenant plusieurs nouveautés concrètes.
La principale concerne l’arrivée de programmes multi-semaines, avec des enchaînements d’entraînements prédéfinis, conçus pour installer une routine et éviter l’abandon après quelques séances.
À partir du 5 janvier 2026, trois nouveaux programmes seront disponibles : Make Your Fitness Comeback, Build a Yoga Habit in 4 Weeks et Back-to-Back Strength and HIIT. Un quatrième programme, Strength Basics in 3 Weeks, viendra compléter l’offre à compter du 12 janvier. Apple promet des parcours progressifs, adaptés aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs souhaitant reprendre une activité régulière.
De nouveaux contenus musicaux et éditoriaux
En parallèle, Apple continue de proposer des contenus via Apple Music. De nouveaux entraînements mettront à l’honneur des titres de KAROL G, tandis qu’une série spéciale Artist Spotlight Bad Bunny sera proposée en février, à l’approche du Super Bowl.
Le service
Time to Walk(grosso modo écouter des Podcast en marchant), qui mêle activité physique et récits personnels, s’enrichira également de nouveaux épisodes. Parmi les invités annoncés figurent l’acteur et producteur Penn Badgley, Mel B (Spice Girls), ainsi que l’actrice Michelle Monaghan, attendue plus tard dans l’année.
Un service toujours plus intégré à l’écosystème Apple
Apple Fitness+ reste accessible depuis un iPhone, un iPad ou une Apple TV, avec une intégration renforcée pour les utilisateurs équipés d’une Apple Watch (mais aussi d’AirPods Pro 3). Les séances affichent alors en temps réel des données personnelles comme la fréquence cardiaque ou les calories brûlées.
Le service est proposé à 9,99€ par mois, ou 79,99 € par an, ou bien inclus dans les différentes formules Apple One. Avec ces nouveautés, Apple cherche clairement à faire de Fitness+ un outil de suivi à long terme, davantage axé sur la constance que sur la simple accumulation de séances.