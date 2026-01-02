Faire plus de sport en 2026 ? Apple a prévu quelque chose pour vous !

Des programmes structurés pour tenir dans le temps

Apple avait récemment évoqué l’arrivée de nouveautés importantes sur Fitness+ en 2026. Certaines évolutions plus profondes pourraient être liées aux, mais la firme lance dès maintenant plusieurs nouveautés concrètes.La principale concerne, avec des enchaînements d’entraînements prédéfinis, conçus pour installer une routine et éviter l’abandon après quelques séances.: Make Your Fitness Comeback, Build a Yoga Habit in 4 Weeks et Back-to-Back Strength and HIIT.Apple promet des parcours progressifs, adaptés aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs souhaitant reprendre une activité régulière.En parallèle,. De nouveaux entraînements mettront à l’honneur des titres de KAROL G, tandis qu’une série spéciale Artist Spotlight Bad Bunny sera proposée en février, à l’approche du Super Bowl.Le service(grosso modo écouter des Podcast en marchant), qui mêle activité physique et récits personnels, s’enrichira également de. Parmi les invités annoncés figurent l’acteur et producteur Penn Badgley,(Spice Girls), ainsi que l’actrice Michelle Monaghan, attendue plus tard dans l’année.Apple Fitness+ reste accessible depuis un iPhone, un iPad ou une Apple TV, avec une intégration renforcée pour les(mais aussi d’AirPods Pro 3). Les séances affichent alors en temps réel des données personnelles comme la fréquence cardiaque ou les calories brûlées.ou bien inclus dans les différentes formules Apple One. Avec ces nouveautés, Apple cherche clairement à faire de Fitness+ un outil de suivi à long terme, davantage axé sur la constance que sur la simple accumulation de séances.