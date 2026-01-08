Apple Watch et glycémie : alors, ça avance ?
Publié le
Une petite entreprise américaine nommée PreEvnt teste actuellement un appareil capable de mesurer le taux de sucre dans le sang sans piqûre, simplement en soufflant dedans. Si les essais cliniques aboutissent, cette technologie pourrait un jour se retrouver dans une Apple Watch. Mais ce genre de promesse, on l'entend régulièrement depuis des années, mais rien de vient…
Souffler au lieu de se piquer
Aujourd'hui, les diabétiques doivent se piquer le doigt plusieurs fois par jour pour mesurer leur glycémie, ou porter un capteur de Glycémie comme le Freestyle Libre. C'est contraignant et parfois un peu douloureux. L'appareil de PreEvnt, baptisé Isaac, propose une alternative : l'utilisateur souffle quelques secondes dans un petit boîtier, et celui-ci détecte certaines molécules présentes dans l'haleine.
Ces molécules, comme l'acétone, varient en fonction du taux de sucre dans le sang. Le dispositif est actuellement testé sur des patients diabétiques aux États-Unis, en partenariat avec l'université de l'Indiana. PreEvnt espère obtenir l'autorisation de la FDA et lancer son produit fin 2026.
Apple travaille sur le sujet depuis 15 ans
La mesure de glycémie sans piqûre fait partie des fonctionnalités les plus attendues sur l'Apple Watch. La firme de Cupertino planche dessus depuis l'époque de Steve Jobs, avec une approche différente : un capteur optique qui enverrait un laser sous la peau. En 2023, Apple a réussi à faire fonctionner un prototype, mais il était aussi gros qu'un iPhone. La miniaturisation reste le principal obstacle. Les analystes tablent sur une arrivée de cette fonction en 2027 au plus tôt, peut-être même plus tard. Sauf qu'on vous dit ça tous les ans, et que oui, ça prend du temps.
Des annonces à prendre avec recul
Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise promet de révolutionner la mesure de glycémie. Ces dernières années, plusieurs startups ont fait des annonces similaires sans jamais parvenir à commercialiser un produit fiable. La technologie est complexe, les exigences réglementaires sont strictes, et les résultats en conditions réelles sont souvent très décevants. PreEvnt reste une petite structure dont on sait peu de choses, et son appareil n'a pas encore prouvé son efficacité à grande échelle.
On en dit quoi ?
On aimerait y croire, mais l'histoire nous incite hélas à la prudence. La glycémie non invasive est un peu le Graal de la santé connectée : tout le monde la promet, les implications commerciales sont monumentales mais personne ne l'a encore vraiment livrée. Si PreEvnt ou Apple y parviennent, ce sera une avancée majeure pour des millions de personnes. Mais pour l'instant, mieux vaut considérer ces annonces comme des pistes prometteuses plutôt que comme des certitudes. En attendant, si vous avez un capteur Freestyle Libre, vous pouvez afficher votre glycémie sur votre Apple Watch via cette astuce.