Santé+ reporté ? Google en profite et lance son coach santé IA Fitbit sur l’iPhone

Un coach personnel 24/7 dopé à Gemini

Disponible sur iOS via Fitbit Premium

Qu’en penser ?



En parallèle, Apple aurait freiné son projet de coach santé IA intégré à un service Health+ prévu initialement avec iOS 27. Apparemment, la firme ne lancerait plus de service dédié regroupant recommandations personnalisées basées sur les données de santé, mais pourrait intégrer ces dernières dans d’autres fonctionnalités, et ce, dès cette année. Bref, exactement ce qui existe déjà dans de nombreuses applications sportives !



Le timing est stratégique. En ouvrant son coach IA aux utilisateurs iPhone, Google cherche à capter une audience au-delà de son propre écosystème matériel. La santé connectée devient un terrain clé où l’IA promet une personnalisation accrue et un accompagnement continu — à condition de convaincre sur la confidentialité et la pertinence des recommandations..

Intégré à l’application Fitbit,. L’expérience débute par une courte conversation (5 à 10 minutes) pour cerner vos objectifs et motivations. À partir de là, l’app fournit des messages personnalisés au réveil, après les séances d’entraînement et avant le coucher.Le service génère également. Côté biométrie, ilde fréquence cardiaque, température cutanée et saturation en oxygène, tout en offrant un chatbot intégré pour poser des questions santé au quotidien.aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour, sur iOS comme sur Android. L’abonnement démarre à 9,99 $ par mois. Il devrait sans douteCôté matériel, l’écosystème compatible comprend les montres et bracelets Fitbit Charge 6, Fitbit Inspire 3, Fitbit Versa 4, Fitbit Sense 2, ainsi que les Pixel Watch 3 et Pixel Watch 4, toutes compatibles avec Fitbit Premium. En revanche, on ne sait pas quelle interaction il y aurait avec des données recueillies par l'Apple Watch...