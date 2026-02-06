iOS 27 : Apple enterre (en partie) son projet Apple Santé+ !
C’est une fonctionnalité attendue de longue date qui ne verra finalement pas le jour sous la forme initialement prévue. Selon Bloomberg, Apple aurait décidé de renoncer à lancer Apple Health+ dans iOS 27, un service de santé avancé évoqué depuis plusieurs années en interne et dans les rumeurs.
D’après Mark Gurman, le projet n’est pas totalement abandonné, mais fortement revu à la baisse, avec certaines briques réutilisées progressivement dans l’application Santé existante.
À l’origine, Apple Health+ devait être une évolution majeure de l’app Santé. Le service était présenté comme un coach santé virtuel, capable de fournir des recommandations personnalisées grâce à l’intelligence artificielle, en s’appuyant sur les données de l’utilisateur.
Selon Bloomberg, Apple Health+ aurait combiné des questionnaires et bilans de santé avancés, les données issues de l’Apple Watch, des rapports médicaux externes (analyses, examens), et des vidéos pédagogiques expliquant certaines pathologies ou proposant des conseils de bien-être. Il aurait permis de proposer une vision plus globale et proactive de la santé, allant bien au-delà du simple suivi d’activité ou de sommeil.
Il n’a jamais été clairement établi si Apple Health+ aurait pris la forme d’un abonnement payant, à l’image d’Apple Fitness+. Mais le projet semblait suffisamment structurant pour devenir un nouveau pilier des services d’Apple.
Apple Health+ était initialement pressenti pour iOS 26, ce qui suggère un temps de développement déjà long avant cette décision de recentrage. Le fait qu’Apple choisisse aujourd’hui de faire machine arrière laisse penser que plusieurs obstacles se sont dressés : complexité réglementaire, enjeux liés aux données de santé, fiabilité des recommandations médicales basées sur l’IA, ou encore acceptation par les utilisateurs.
Plutôt qu’une annulation pure et simple, la firme aurait opté pour une approche plus prudente. Certaines fonctionnalités prévues pour Apple Health+ devraient être réutilisées dans l’app Santé actuelle, notamment des suggestions basées sur les données déjà collectées. Ces évolutions pourraient être introduites dès cette année, sans attendre iOS 27, mais sous une forme plus discrète et moins disruptive qu’un service entièrement nouveau.
Toujours selon Bloomberg, Eddy Cue, en charge des services chez Apple, réfléchirait également à des changements concernant Apple Fitness+. Aucune information concrète n’a filtré à ce stade, mais cela suggère une réflexion plus large sur la stratégie santé et bien-être de la marque.
Avec ce recul stratégique, Apple semble confirmer plusieurs choses : la santé reste un domaine clé, mais extrêmement sensible. Plutôt que de lancer un service trop ambitieux d’un seul coup, la firme préfère avancer par petites touches, en enrichissant progressivement ses outils existants.
iOS 27 n’apportera donc pas Apple Health+ tel qu’il avait été imaginé, mais il pourrait malgré tout marquer une nouvelle étape dans l’évolution de l’app Santé, plus intelligente, plus contextuelle… et surtout plus prudente.
