iOS 27 : Apple enterre (en partie) son projet Apple Santé+ !

Qu'en penser ?



Avec ce recul stratégique, Apple semble confirmer plusieurs choses : la santé reste un domaine clé, mais extrêmement sensible. Plutôt que de lancer un service trop ambitieux d’un seul coup, la firme préfère avancer par petites touches, en enrichissant progressivement ses outils existants.



iOS 27 n’apportera donc pas Apple Health+ tel qu’il avait été imaginé, mais il pourrait malgré tout marquer une nouvelle étape dans l’évolution de l’app Santé, plus intelligente, plus contextuelle… et surtout plus prudente.