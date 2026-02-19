Meta relance son projet de montre connectée pour fin 2026
Meta a relancé son projet de montre connectée sous le nom de code Malibu 2, avec une sortie prévue pour fin 2026. L'appareil miserait sur le suivi de santé et l'intelligence artificielle pour tenter de concurrencer l'Apple Watch. C'est la deuxième tentative du groupe, après avoir abandonné un premier prototype en 2022 .
Meta avait déjà travaillé sur une montre connectée il y a quelques années, avec des prototypes équipés de capteurs. Le projet avait été abandonné en 2022, quand Mark Zuckerberg avait décrété son "année de l'efficacité" et taillé dans les dépenses de Reality Labs. Cette fois, la Malibu 2 prendrait une direction différente en misant sur l'IA et le suivi santé. L'idée serait d'utiliser les modèles Llama de Meta pour proposer des interfaces conversationnelles, des notifications prédictives et des conseils de santé en temps réel, le tout connecté à Instagram, Facebook et WhatsApp.
Ce retour sur le marché des montres arrive alors que Meta connaît un vrai succès avec ses lunettes connectées Ray-Ban, écoulées à près de 6 millions d'unités en 2025. La marque capte plus de 70 % du marché des lunettes connectées. L'objectif serait de proposer toute une gamme d'appareils portables pour rivaliser avec Apple. D'ailleurs, Meta a repoussé ses lunettes de réalité mixte Phoenix de 2026 à 2027, visiblement pour concentrer ses ressources sur la montre et les prochaines Ray-Ban.
Et il y a urgence à bouger et à gagner de l'argent, la division Reality Labs a perdu 16 milliards de dollars en 2024, et plus de 50 milliards de 2020. C'est énorme. Apple a généré de son côté 41 milliards avec ses objets connectés et accessoires en 2024.
Aucun prix n'a été annoncé pour la Malibu 2, mais les Ray-Ban à 359 euros laissent penser que Meta pourrait viser un positionnement accessible. L'autonomie, la précision des capteurs et le catalogue d'applications sont toujours les gros points d'interrogation, ceux-là mêmes qui avaient fait capoter le premier projet.
Le succès indiscutable des Ray-Ban montre que le groupe arrive à vendre du hardware quand le produit est bien pensé, mais la concurrence sur les montres est bien plus rude. Apple, mais aussi Samsung et Google tiennent ce marché depuis des années, sans parler de tous les concurrents chinois qui vendent aussi des smartwatches à la pelle, même en Europe. On a quand même hâte de voir ça.
