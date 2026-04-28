La Huawei Watch Fit 5 sort en France le 7 mai
Par Vincent Lautier - Publié le
Huawei tiendra son événement Now Is Your Spark le 7 mai 2026 à Bangkok, avec la Watch Fit 5 en tête d'affiche. La série débarque en France le même jour, et les fuites parlent de 199 euros pour la version standard et 299 euros pour la Pro qui ajoute ECG, lunette en titane et verre saphir.
La Watch Fit 5 se décline en standard et en Pro. La standard embarque un écran AMOLED de 1,82 pouce qui grimpe à 2 500 nits de luminosité, dans un boîtier de seulement 9,5 mm d'épaisseur pour 27 grammes sur la balance. La Pro passe à 1,92 pouce et 3 000 nits, avec une lunette en titane et un verre saphir, ce qui la place clairement dans une autre catégorie de finition. Les deux conservent un châssis aluminium pour rester légères.
Côté santé, Huawei pousse son système TruSense, avec 6 LED et 6 modules PPG pour la mesure du rythme cardiaque, plus des capteurs de température. La version Pro ajoute l'ECG et un capteur de profondeur, ce qui en fait un vrai outil de suivi médical au poignet. La montre gère plus de 100 modes sportifs, de la marche au cyclisme en passant par le yoga ou les sports de raquette. Côté autonomie, comptez 7 jours en usage typique, jusqu'à 10 jours en utilisation légère. La Pro a un bonus appréciable : la recharge sans fil ultra-rapide en 60 minutes pour faire le plein.
En France, la sortie officielle devrait aussi être le le 7 mai, mais Huawei n'a pas encore communiqué de prix. Les premières fuites tournent autour de 199 euros pour la standard et 299 euros pour la Pro, à confirmer le jour J. En plus de la montre, l'événement de Bangkok devrait montrer aussi le MatePad Pro Max, une tablette haut de gamme avec connectivité satellite, et un smartphone doré qui pourrait être un Enjoy 90 Pro Max rebrandé pour l'international.
Si les rumeurs de 199 euros pour la version standard se confirment, la Watch Fit 5 a tout pour faire mal sur le segment milieu de gamme. L'ECG sur la Pro à 299 euros attendus c'est même franchement intéressant, vu que ce capteur est encore réservé au haut de gamme chez plusieurs concurrents. Huawei mise visiblement sur la santé et le sport pour reprendre des parts à Samsung et Xiaomi à l'international. Le défi reste toujours le même, à savoir de séduire des acheteurs habitués à l'Apple Watch ou la Galaxy Watch, sachant que la marque traîne toujours son passif d'absence de Google Services. Mais sur une montre, c'est probablement moins bloquant que sur un smartphone.
Deux modèles
La Watch Fit 5 se décline en standard et en Pro. La standard embarque un écran AMOLED de 1,82 pouce qui grimpe à 2 500 nits de luminosité, dans un boîtier de seulement 9,5 mm d'épaisseur pour 27 grammes sur la balance. La Pro passe à 1,92 pouce et 3 000 nits, avec une lunette en titane et un verre saphir, ce qui la place clairement dans une autre catégorie de finition. Les deux conservent un châssis aluminium pour rester légères.
ECG, capteurs santé et plus de 100 modes sportifs
Côté santé, Huawei pousse son système TruSense, avec 6 LED et 6 modules PPG pour la mesure du rythme cardiaque, plus des capteurs de température. La version Pro ajoute l'ECG et un capteur de profondeur, ce qui en fait un vrai outil de suivi médical au poignet. La montre gère plus de 100 modes sportifs, de la marche au cyclisme en passant par le yoga ou les sports de raquette. Côté autonomie, comptez 7 jours en usage typique, jusqu'à 10 jours en utilisation légère. La Pro a un bonus appréciable : la recharge sans fil ultra-rapide en 60 minutes pour faire le plein.
Disponibilité française et autres annonces de Bangkok
En France, la sortie officielle devrait aussi être le le 7 mai, mais Huawei n'a pas encore communiqué de prix. Les premières fuites tournent autour de 199 euros pour la standard et 299 euros pour la Pro, à confirmer le jour J. En plus de la montre, l'événement de Bangkok devrait montrer aussi le MatePad Pro Max, une tablette haut de gamme avec connectivité satellite, et un smartphone doré qui pourrait être un Enjoy 90 Pro Max rebrandé pour l'international.
On en dit quoi ?
Si les rumeurs de 199 euros pour la version standard se confirment, la Watch Fit 5 a tout pour faire mal sur le segment milieu de gamme. L'ECG sur la Pro à 299 euros attendus c'est même franchement intéressant, vu que ce capteur est encore réservé au haut de gamme chez plusieurs concurrents. Huawei mise visiblement sur la santé et le sport pour reprendre des parts à Samsung et Xiaomi à l'international. Le défi reste toujours le même, à savoir de séduire des acheteurs habitués à l'Apple Watch ou la Galaxy Watch, sachant que la marque traîne toujours son passif d'absence de Google Services. Mais sur une montre, c'est probablement moins bloquant que sur un smartphone.