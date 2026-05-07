La Huawei WATCH FIT 5 est disponible : prête à rivaliser avec l'Apple Watch

Un design plus premium et des couleurs assumées

toujours plus de sport

La santé reste au cœur du produit

Prix et disponibilité

Qu'en penser ?



Difficile de ne pas comparer cette WATCH FIT 5 à l’Apple Watch Series 11. Là où Apple privilégie l’intégration poussée avec l’iPhone, les applications, les services, et l’écosystème logiciel, Huawei mise surtout sur l’autonomie, le suivi sportif, le confort d’utilisation, et un prix plus accessible.



L’Apple Watch reste probablement plus complète côté logiciel et connectivité, mais Huawei continue de séduire ceux qui veulent avant tout une montre élégante, sportive et capable de tenir une semaine entière sans passer par le chargeur.

Huawei décline sa montre dans plusieurs coloris particulièrement visibles, avec des versions argent, violet, blanc, noir et vert pour la WATCH FIT 5 classique, tandis que la version Pro adopte des finitions plus premium en orange, blanc et noir.Huawei semble aussi vouloir monter en gamme sur les matériaux.Un positionnement clairement plus ambitieux que les précédentes générations.L’écran évolue lui aussi avec, et une fréquence adaptative de 1 à 60 Hz. En extérieur, Huawei promet une excellente lisibilité, même en plein soleil.Huawei introduit notamment des mini-entraînements rapides, un suivi avancé du vélo, des fonctions outdoor enrichies, et même des outils dédiés au golf avec plus de 17 000 parcours intégrés dans le monde.: navigation segmentée, suivi du dénivelé, et estimation du temps d’arrivée. Huawei cherche clairement à séduire les sportifs occasionnels comme les utilisateurs plus exigeants.La WATCH FIT 5 Pro intègre : un ECG, la détection de fibrillation auriculaire, le suivi de rigidité artérielle, et des fonctions avancées pour la santé féminine grâce au suivi de température au poignet.Même si Huawei rappelle que ces fonctions ne remplacent pas un avis médical, la montre continue de se rapprocher progressivement des outils de suivi santé premium du marché.Huawei ajoute également Curve Pay afin de permettre ledirectement depuis la montre en France et dans plusieurs pays européens. La WATCH FIT 5 promet jusqu’àsoit environ 7 jours en usage classique. Un point qui reste extrêmement rare sur le marché des montres connectées modernes.La WATCH FIT 5 est commercialisée à, tandis que la WATCH FIT 5 Pro grimpe à. La montre est disponible depuis aujourd'hui 7 mai chez plusieurs distributeurs français ainsi que sur la boutique officielle Huawei.