La Huawei WATCH FIT 5 est disponible : prête à rivaliser avec l'Apple Watch
Par Laurence - Publié le
Huawei a dévoilé sa nouvelle gamme WATCH FIT 5 il y a peu, proposant une montre connectée élégante, sportive et tournée vers la santé, tout en conservant une autonomie très supérieure à celle de nombreux concurrents. Avec cette série plus abordable que l'Apple Watch, le constructeur chinois continue d’affiner une formule qui séduit de plus en plus d’utilisateurs lassés des recharges quotidiennes.
La nouvelle HUAWEI WATCH FIT 5 Series mise beaucoup sur le style. Huawei décline sa montre dans plusieurs coloris particulièrement visibles, avec des versions argent, violet, blanc, noir et vert pour la WATCH FIT 5 classique, tandis que la version Pro adopte des finitions plus premium en orange, blanc et noir.
Huawei semble aussi vouloir monter en gamme sur les matériaux. La WATCH FIT 5 Pro utilise notamment un verre saphir 2,5D ainsi qu’un revêtement en nano-céramique métallique sur certains modèles. Un positionnement clairement plus ambitieux que les précédentes générations.
L’écran évolue lui aussi avec une dalle de 1,82 pouce, une luminosité jusqu’à 3000 nits sur la version Pro, et une fréquence adaptative de 1 à 60 Hz. En extérieur, Huawei promet une excellente lisibilité, même en plein soleil.
La WATCH FIT 5 conserve l’ADN très fitness de la gamme. Huawei introduit notamment des mini-entraînements rapides, un suivi avancé du vélo, des fonctions outdoor enrichies, et même des outils dédiés au golf avec plus de 17 000 parcours intégrés dans le monde.
La version Pro ajoute des fonctions plus poussées pour le trail : navigation segmentée, suivi du dénivelé, et estimation du temps d’arrivée. Huawei cherche clairement à séduire les sportifs occasionnels comme les utilisateurs plus exigeants.
Comme tous les autres Huawei mise désormais énormément sur la santé connectée. La WATCH FIT 5 Pro intègre : un ECG, la détection de fibrillation auriculaire, le suivi de rigidité artérielle, et des fonctions avancées pour la santé féminine grâce au suivi de température au poignet.
Même si Huawei rappelle que ces fonctions ne remplacent pas un avis médical, la montre continue de se rapprocher progressivement des outils de suivi santé premium du marché.
Huawei ajoute également Curve Pay afin de permettre le paiement sans contact directement depuis la montre en France et dans plusieurs pays européens. La WATCH FIT 5 promet jusqu’à 10 jours en usage léger, soit environ 7 jours en usage classique. Un point qui reste extrêmement rare sur le marché des montres connectées modernes.
La WATCH FIT 5 est commercialisée à 199,99 €, tandis que la WATCH FIT 5 Pro grimpe à 299,99 €. La montre est disponible depuis aujourd'hui 7 mai chez plusieurs distributeurs français ainsi que sur la boutique officielle Huawei.
Difficile de ne pas comparer cette WATCH FIT 5 à l’Apple Watch Series 11. Là où Apple privilégie l’intégration poussée avec l’iPhone, les applications, les services, et l’écosystème logiciel, Huawei mise surtout sur l’autonomie, le suivi sportif, le confort d’utilisation, et un prix plus accessible.
L’Apple Watch reste probablement plus complète côté logiciel et connectivité, mais Huawei continue de séduire ceux qui veulent avant tout une montre élégante, sportive et capable de tenir une semaine entière sans passer par le chargeur.
Un design plus premium et des couleurs assumées
La nouvelle HUAWEI WATCH FIT 5 Series mise beaucoup sur le style. Huawei décline sa montre dans plusieurs coloris particulièrement visibles, avec des versions argent, violet, blanc, noir et vert pour la WATCH FIT 5 classique, tandis que la version Pro adopte des finitions plus premium en orange, blanc et noir.
Huawei semble aussi vouloir monter en gamme sur les matériaux. La WATCH FIT 5 Pro utilise notamment un verre saphir 2,5D ainsi qu’un revêtement en nano-céramique métallique sur certains modèles. Un positionnement clairement plus ambitieux que les précédentes générations.
L’écran évolue lui aussi avec une dalle de 1,82 pouce, une luminosité jusqu’à 3000 nits sur la version Pro, et une fréquence adaptative de 1 à 60 Hz. En extérieur, Huawei promet une excellente lisibilité, même en plein soleil.
toujours plus de sport
La WATCH FIT 5 conserve l’ADN très fitness de la gamme. Huawei introduit notamment des mini-entraînements rapides, un suivi avancé du vélo, des fonctions outdoor enrichies, et même des outils dédiés au golf avec plus de 17 000 parcours intégrés dans le monde.
La version Pro ajoute des fonctions plus poussées pour le trail : navigation segmentée, suivi du dénivelé, et estimation du temps d’arrivée. Huawei cherche clairement à séduire les sportifs occasionnels comme les utilisateurs plus exigeants.
La santé reste au cœur du produit
Comme tous les autres Huawei mise désormais énormément sur la santé connectée. La WATCH FIT 5 Pro intègre : un ECG, la détection de fibrillation auriculaire, le suivi de rigidité artérielle, et des fonctions avancées pour la santé féminine grâce au suivi de température au poignet.
Même si Huawei rappelle que ces fonctions ne remplacent pas un avis médical, la montre continue de se rapprocher progressivement des outils de suivi santé premium du marché.
Huawei ajoute également Curve Pay afin de permettre le paiement sans contact directement depuis la montre en France et dans plusieurs pays européens. La WATCH FIT 5 promet jusqu’à 10 jours en usage léger, soit environ 7 jours en usage classique. Un point qui reste extrêmement rare sur le marché des montres connectées modernes.
Prix et disponibilité
La WATCH FIT 5 est commercialisée à 199,99 €, tandis que la WATCH FIT 5 Pro grimpe à 299,99 €. La montre est disponible depuis aujourd'hui 7 mai chez plusieurs distributeurs français ainsi que sur la boutique officielle Huawei.
Qu'en penser ?
Difficile de ne pas comparer cette WATCH FIT 5 à l’Apple Watch Series 11. Là où Apple privilégie l’intégration poussée avec l’iPhone, les applications, les services, et l’écosystème logiciel, Huawei mise surtout sur l’autonomie, le suivi sportif, le confort d’utilisation, et un prix plus accessible.
L’Apple Watch reste probablement plus complète côté logiciel et connectivité, mais Huawei continue de séduire ceux qui veulent avant tout une montre élégante, sportive et capable de tenir une semaine entière sans passer par le chargeur.