La Samsung Galaxy Watch pourrait détecter si vous allez tomber dans les pommes !

Qu'en penser ?



Si Samsung parvient à transformer cette technologie expérimentale en véritable fonctionnalité grand public, la Galaxy Watch pourrait franchir un cap bien plus important que le simple suivi santé connecté. Après la détection des chutes ou des troubles cardiaques, l’industrie semble désormais entrer dans l’ère de la prévention prédictive, où la montre ne se contente plus d’analyser ce qui s’est passé, mais tente d’anticiper ce qui va arriver. Une évolution qui rapproche progressivement les montres connectées d’outils médicaux à part entière — et qui pourrait pousser l’ensemble du marché, Apple compris, à accélérer encore davantage sur les fonctions santé avancées.