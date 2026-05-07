La Samsung Galaxy Watch pourrait détecter si vous allez tomber dans les pommes !
Par Laurence - Publié le
Samsung vient peut-être de franchir une étape majeure dans le domaine des montres connectées médicales. Le constructeur sud-coréen affirme que la Samsung Galaxy Watch6 est désormais capable d’anticiper certains malaises vagaux jusqu’à cinq minutes avant qu’ils ne surviennent. Cette avancée a d'ailleurs été validée dans une étude clinique publiée dans une revue scientifique européenne, avec un objectif clair : éviter les chutes et les blessures liées aux pertes de connaissance soudaines.
Samsung explique avoir travaillé avec l’hôpital Chung-Ang University Gwangmyeong en Corée du Sud afin de tester les capacités de la Galaxy Watch6 à détecter les signes avant-coureurs d’un malaise vagal, aussi appelé syncope vasovagale.
Ce type de malaise touche jusqu’à 40 % de la population au cours de la vie selon les chercheurs. Dans la majorité des cas, il ne s’agit pas d’un problème grave en lui-même, mais la chute provoquée par la perte de connaissance peut entraîner fractures, traumatismes crâniens, ou blessures importantes. L’idée est donc de prévenir suffisamment tôt pour permettre à la personne de s’asseoir, s’allonger ou demander de l’aide avant de perdre connaissance.
Durant les essais cliniques réalisés sur 132 patients (et publié dans la revue European Heart Journal - Digital Health , la Galaxy Watch6 aurait réussi à prédire les épisodes de malaise avec une précision globale de 84,6 %. Samsung évoque notamment une sensibilité de 90 %, pour une spécificité de 64 %. Ainsi la montre détecte la grande majorité des vrais malaises, même si elle peut encore produire quelques fausses alertes.
Le système repose sur le capteur PPG de la montre — la technologie optique déjà utilisée pour mesurer la fréquence cardiaque — combiné à des algorithmes d’intelligence artificielle capables d’analyser les variations physiologiques précédant un malaise.
La comparaison avec l’Apple Watch Series 11 est évidemment inévitable. Apple dispose déjà de l’ECG, de la détection des chutes, de la fibrillation auriculaire, et d’outils santé très avancés. Mais la détection prédictive d’un malaise représente une étape supplémentaire des plus intéressantes car elle permet de transformer les wearables en véritables outils de médecine préventive.
Pour le moment, la fonction n'est pas encore disponible au grand public et Samsung n’a pas encore annoncé de date de déploiement, ni de mise à jour logicielle officielle. Avant une commercialisation, plusieurs étapes restent nécessaires : la validations supplémentaires, approbations réglementaires, et optimisation des alertes pour éviter trop de faux positifs.
Si Samsung parvient à transformer cette technologie expérimentale en véritable fonctionnalité grand public, la Galaxy Watch pourrait franchir un cap bien plus important que le simple suivi santé connecté. Après la détection des chutes ou des troubles cardiaques, l’industrie semble désormais entrer dans l’ère de la prévention prédictive, où la montre ne se contente plus d’analyser ce qui s’est passé, mais tente d’anticiper ce qui va arriver. Une évolution qui rapproche progressivement les montres connectées d’outils médicaux à part entière — et qui pourrait pousser l’ensemble du marché, Apple compris, à accélérer encore davantage sur les fonctions santé avancées.
Une montre capable de prédire un malaise
Samsung explique avoir travaillé avec l’hôpital Chung-Ang University Gwangmyeong en Corée du Sud afin de tester les capacités de la Galaxy Watch6 à détecter les signes avant-coureurs d’un malaise vagal, aussi appelé syncope vasovagale.
Ce type de malaise touche jusqu’à 40 % de la population au cours de la vie selon les chercheurs. Dans la majorité des cas, il ne s’agit pas d’un problème grave en lui-même, mais la chute provoquée par la perte de connaissance peut entraîner fractures, traumatismes crâniens, ou blessures importantes. L’idée est donc de prévenir suffisamment tôt pour permettre à la personne de s’asseoir, s’allonger ou demander de l’aide avant de perdre connaissance.
Une précision de 84,6 %
Durant les essais cliniques réalisés sur 132 patients (et publié dans la revue European Heart Journal - Digital Health , la Galaxy Watch6 aurait réussi à prédire les épisodes de malaise avec une précision globale de 84,6 %. Samsung évoque notamment une sensibilité de 90 %, pour une spécificité de 64 %. Ainsi la montre détecte la grande majorité des vrais malaises, même si elle peut encore produire quelques fausses alertes.
Le système repose sur le capteur PPG de la montre — la technologie optique déjà utilisée pour mesurer la fréquence cardiaque — combiné à des algorithmes d’intelligence artificielle capables d’analyser les variations physiologiques précédant un malaise.
Apple Watch : Samsung ouvre une nouvelle bataille
La comparaison avec l’Apple Watch Series 11 est évidemment inévitable. Apple dispose déjà de l’ECG, de la détection des chutes, de la fibrillation auriculaire, et d’outils santé très avancés. Mais la détection prédictive d’un malaise représente une étape supplémentaire des plus intéressantes car elle permet de transformer les wearables en véritables outils de médecine préventive.
Pour le moment, la fonction n'est pas encore disponible au grand public et Samsung n’a pas encore annoncé de date de déploiement, ni de mise à jour logicielle officielle. Avant une commercialisation, plusieurs étapes restent nécessaires : la validations supplémentaires, approbations réglementaires, et optimisation des alertes pour éviter trop de faux positifs.
Qu'en penser ?
Si Samsung parvient à transformer cette technologie expérimentale en véritable fonctionnalité grand public, la Galaxy Watch pourrait franchir un cap bien plus important que le simple suivi santé connecté. Après la détection des chutes ou des troubles cardiaques, l’industrie semble désormais entrer dans l’ère de la prévention prédictive, où la montre ne se contente plus d’analyser ce qui s’est passé, mais tente d’anticiper ce qui va arriver. Une évolution qui rapproche progressivement les montres connectées d’outils médicaux à part entière — et qui pourrait pousser l’ensemble du marché, Apple compris, à accélérer encore davantage sur les fonctions santé avancées.