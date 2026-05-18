Files d’attente, chaos et spéculation : la folle sortie des Swatch Royal Pop / Audemars Piguet
Par Laurence - Publié le
Des centaines de personnes ont passé la nuit devant certaines boutiques Swatch ce week-end pour tenter d’acheter la Royal Pop, une montre issue de la collaboration entre Swatch et Audemars Piguet. Entre files d’attente interminables, tensions à l’ouverture et revente spéculative immédiate, les scènes observées rappellent fortement l'époque révolue des immenses files d’attente lors des lancements d’iPhone.
Sous son design très flashy, la Royal Pop embarque également plusieurs technologies emblématiques de Swatch. La montre utilise notamment le mouvement mécanique SISTEM51, véritable signature technique de la marque. Fabriqué en Suisse, ce calibre est particulièrement original puisqu’il s’agit du seul mouvement mécanique entièrement assemblé de manière automatisée.
Cette nouvelle version adopte en plus un remontage manuel et une conception sans vis centrale. La montre repose aussi sur la célèbre Bioceramic de Swatch, un matériau breveté mélangeant deux tiers de céramique haut de gamme et un tiers de matériaux biosourcés issus d’huile de ricin.
Le résultat est un boîtier à la fois léger, très résistant et doté d’une finition mate, qui se décline en
Aussi, à Paris, Lyon, Marseille ou encore en région parisienne, nombreux sont ceux à s'être installés devant les magasins dès vendredi soir. Certains avaient apporté des chaises de camping, des couvertures, ou encore des parapluies pour patienter toute la nuit.
Il s'agissait d'être parmi les premiers à acheter la Royal Pop, vendue entre 385 et 400 euros selon les modèles. La montre, très colorée et volontairement décalée, s’inscrit dans la stratégie désormais bien rodée des collaborations limitées de Swatch avec de grandes maisons horlogères de luxe.
Mais comme souvent avec ce type de lancement très limité, l’engouement a rapidement dégénéré dans certaines villes. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment des clients forçant les grilles du centre commercial Parly 2 en banlieue parisienne. La ville de Lille entend d'ailleurs porter plainte contre Swatch pour
Face à la tension grandissante, les forces de l’ordre ont finalement sécurisé les lieux et la boutique Swatch concernée n’a même pas ouvert ses portes. Sur certaines images, on aperçoit plusieurs policiers antiémeute devant le magasin fermé tandis que des centaines de personnes attendaient encore l’ouverture.
Comme lors des anciens lancements Apple, la Royal Pop a également immédiatement attiré les revendeurs spéculatifs. Quelques heures seulement après l’ouverture des ventes, plusieurs modèles sont déjà apparus sur eBay, Leboncoin, ou d’autres plateformes de revente. Certains exemplaires dépassent déjà les 800 euros, voire plus de 1000 euros pour certains coloris. Un modèle est même en vente à plus de 5000 euros. Autrement dit, certains acheteurs font parfois la queue non pas pour porter la montre, mais simplement pour la revendre immédiatement avec une forte marge.
Ces scènes rappellent fortement les grandes années des lancements d’iPhone dans les Apple Store. À l’époque, certains clients campaient parfois plusieurs jours, les files d’attente faisaient le tour des boutiques, et les ouvertures donnaient lieu à de véritables scènes d’euphorie.
Apple entretenait même largement cette mise en scène marketing : applaudissements des employés (premières ventes US par Tim Cook), barrières de sécurité, interviews des premiers acheteurs, ou couvertures médiatiques internationales.
Mais cette époque s’est progressivement arrêtée sous l’impulsion d’Angela Ahrendts, ancienne patronne des Apple Store entre 2014 et 2019. Sous sa direction, Apple avait profondément transformé la gestion des lancements produits. Elle entendait mettre fin aux gigantesques files d’attente devenues difficiles à gérer, parfois dangereuses, et peu compatibles avec l’image premium et fluide qu’Apple voulait désormais projeter.
Pour cela, elle avait généralisé les précommandes en ligne, des créneaux de retrait, et des réservations via l’Apple Store. Ce qui avait progressivement fait disparaître les campements devant les boutiques. Apple voulait transformer l’achat d’un iPhone en expérience plus contrôlée et moins chaotique.
Ce type de lancement montre aussi à quel point les marques ont compris la puissance marketing de la rareté. En produisant volontairement des stocks limités, des collaborations événementielles, ou des modèles exclusifs, les entreprises créent de la frustration, du buzz sur les réseaux sociaux, et une énorme visibilité gratuite.
Au-delà de la montre elle-même, cette affaire illustre surtout une nouvelle forme de consommation ultra-virale. Aujourd’hui, certains produits technologiques, sneakers ou accessoires deviennent presque des objets spéculatifs, des symboles sociaux, ou des événements culturels.
Et si Apple a largement calmé cette folie autour des lancements d’iPhone, Swatch découvre aujourd’hui à son tour les limites parfois explosives de cette stratégie de rareté organisée.
Des centaines de clients devant les boutiques Swatch
Sous son design très flashy, la Royal Pop embarque également plusieurs technologies emblématiques de Swatch. La montre utilise notamment le mouvement mécanique SISTEM51, véritable signature technique de la marque. Fabriqué en Suisse, ce calibre est particulièrement original puisqu’il s’agit du seul mouvement mécanique entièrement assemblé de manière automatisée.
Cette nouvelle version adopte en plus un remontage manuel et une conception sans vis centrale. La montre repose aussi sur la célèbre Bioceramic de Swatch, un matériau breveté mélangeant deux tiers de céramique haut de gamme et un tiers de matériaux biosourcés issus d’huile de ricin.
Le résultat est un boîtier à la fois léger, très résistant et doté d’une finition mate, qui se décline en
huit montres de poche originales, à porter de multiples façons selon ses envies. Design modulable oblige de la gamme POP, la collection Royal Pop peut se porter en fonction de ses envies grâce à trois longueurs de cordon. Une tendance qui n'a pas échappé aux réseaux sociaux et l'on peut voir déjà de nombreux accessoires déferler.
Aussi, à Paris, Lyon, Marseille ou encore en région parisienne, nombreux sont ceux à s'être installés devant les magasins dès vendredi soir. Certains avaient apporté des chaises de camping, des couvertures, ou encore des parapluies pour patienter toute la nuit.
Il s'agissait d'être parmi les premiers à acheter la Royal Pop, vendue entre 385 et 400 euros selon les modèles. La montre, très colorée et volontairement décalée, s’inscrit dans la stratégie désormais bien rodée des collaborations limitées de Swatch avec de grandes maisons horlogères de luxe.
Mais comme souvent avec ce type de lancement très limité, l’engouement a rapidement dégénéré dans certaines villes. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment des clients forçant les grilles du centre commercial Parly 2 en banlieue parisienne. La ville de Lille entend d'ailleurs porter plainte contre Swatch pour
entrave à la circulation sur la voie publiqueen raison de divers comportements violents dans les files.
Face à la tension grandissante, les forces de l’ordre ont finalement sécurisé les lieux et la boutique Swatch concernée n’a même pas ouvert ses portes. Sur certaines images, on aperçoit plusieurs policiers antiémeute devant le magasin fermé tandis que des centaines de personnes attendaient encore l’ouverture.
Comme lors des anciens lancements Apple, la Royal Pop a également immédiatement attiré les revendeurs spéculatifs. Quelques heures seulement après l’ouverture des ventes, plusieurs modèles sont déjà apparus sur eBay, Leboncoin, ou d’autres plateformes de revente. Certains exemplaires dépassent déjà les 800 euros, voire plus de 1000 euros pour certains coloris. Un modèle est même en vente à plus de 5000 euros. Autrement dit, certains acheteurs font parfois la queue non pas pour porter la montre, mais simplement pour la revendre immédiatement avec une forte marge.
Un parfum des anciens lancements d’iPhone
Ces scènes rappellent fortement les grandes années des lancements d’iPhone dans les Apple Store. À l’époque, certains clients campaient parfois plusieurs jours, les files d’attente faisaient le tour des boutiques, et les ouvertures donnaient lieu à de véritables scènes d’euphorie.
Apple entretenait même largement cette mise en scène marketing : applaudissements des employés (premières ventes US par Tim Cook), barrières de sécurité, interviews des premiers acheteurs, ou couvertures médiatiques internationales.
Mais cette époque s’est progressivement arrêtée sous l’impulsion d’Angela Ahrendts, ancienne patronne des Apple Store entre 2014 et 2019. Sous sa direction, Apple avait profondément transformé la gestion des lancements produits. Elle entendait mettre fin aux gigantesques files d’attente devenues difficiles à gérer, parfois dangereuses, et peu compatibles avec l’image premium et fluide qu’Apple voulait désormais projeter.
Pour cela, elle avait généralisé les précommandes en ligne, des créneaux de retrait, et des réservations via l’Apple Store. Ce qui avait progressivement fait disparaître les campements devant les boutiques. Apple voulait transformer l’achat d’un iPhone en expérience plus contrôlée et moins chaotique.
Qu'en penser ?
Ce type de lancement montre aussi à quel point les marques ont compris la puissance marketing de la rareté. En produisant volontairement des stocks limités, des collaborations événementielles, ou des modèles exclusifs, les entreprises créent de la frustration, du buzz sur les réseaux sociaux, et une énorme visibilité gratuite.
Au-delà de la montre elle-même, cette affaire illustre surtout une nouvelle forme de consommation ultra-virale. Aujourd’hui, certains produits technologiques, sneakers ou accessoires deviennent presque des objets spéculatifs, des symboles sociaux, ou des événements culturels.
Et si Apple a largement calmé cette folie autour des lancements d’iPhone, Swatch découvre aujourd’hui à son tour les limites parfois explosives de cette stratégie de rareté organisée.