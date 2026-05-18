Files d’attente, chaos et spéculation : la folle sortie des Swatch Royal Pop / Audemars Piguet

Qu'en penser ?



Ce type de lancement montre aussi à quel point les marques ont compris la puissance marketing de la rareté. En produisant volontairement des stocks limités, des collaborations événementielles, ou des modèles exclusifs, les entreprises créent de la frustration, du buzz sur les réseaux sociaux, et une énorme visibilité gratuite.



Au-delà de la montre elle-même, cette affaire illustre surtout une nouvelle forme de consommation ultra-virale. Aujourd’hui, certains produits technologiques, sneakers ou accessoires deviennent presque des objets spéculatifs, des symboles sociaux, ou des événements culturels.



Et si Apple a largement calmé cette folie autour des lancements d’iPhone, Swatch découvre aujourd’hui à son tour les limites parfois explosives de cette stratégie de rareté organisée.