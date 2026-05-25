Qu'attendre de watchOS 27 : l'IA au service du sport et de la santé ?
Par Laurence - Publié le
Apple dévoilera officiellement watchOS 27 lors de la WWDC 2026 le 8 juin prochain. Et contrairement aux précédentes grandes mises à jour, Apple semblerait cette fois privilégier les optimisations, la stabilité et plusieurs évolutions discrètes autour de la santé et de l’intelligence artificielle.
Selon la boule de cristal de Mark Gurman, watchOS 27 intégrera des améliorations du suivi du rythme cardiaque. Apple n’a pas détaillé les changements à venir, mais plusieurs pistes semblent possibles : une fréquence de mesure plus élevée, des données plus précises, une meilleure détection des variations, ou des analyses plus fines pendant le sport.
L’Apple Watch reste déjà l’une des références du marché en matière de santé connectée, mais certains concurrents proposent parfois des données plus granulaires sur certains usages sportifs. En effet, Cupertino n’optimise pas la masse d’informations connectées et il existe de nombreuses applications sportives pour les récupérer comme HealthFit.
Mais watchOS 27 ne devrait pas révolutionner l’Apple Watch cette année.Toujours selon Bloomberg, la firme californienne se concentrerait surtout sur la stabilité, les performances, les optimisations, et autres petits détails logiciels. Une stratégie qui rappelle un peu certaines versions de transition d’iOS ou macOS dans le passé.
L’intelligence artificielle va continuer de s'installer au cœur de watchOS 27. Aujourd’hui déjà, certaines fonctions Apple Intelligence sont accessibles sur Apple Watch (via un iPhone compatible) : résumés de notifications, traduction en direct dans Messages ou Workout Buddy.
Apple devrait logiquement enrichir encore cette intégration avec de nouvelles fonctions IA alimentées directement par l’iPhone. La WWDC 2026 devrait d’ailleurs largement tourner autour des nouvelles capacités IA d’Apple.
Avec l’Apple Watch Ultra 3, Apple a déjà commencé à intégrer une connectivité satellite autonome pour les SOS d’urgence, Localiser, et Messages. Or plusieurs rumeurs indiquent qu’iOS 27 ajoutera de nouvelles fonctions satellite, notamment Apple Maps via satellite, et l’envoi de photos via Messages satellite.
En revanche, le fameux projet Mulberry semble prendre du retard. Ce projet interne vise à créer un véritable coach santé IA capable d’analyser les données de Santé, de proposer des conseils personnalisés, et même d’utiliser la caméra pour accompagner certains exercices sportifs.
Initialement attendu avec iOS 26, puis repoussé à iOS 27, le projet aurait finalement encore été ralenti en interne. Apple jugerait que son offre n’est pas encore suffisamment compétitive face aux services santé déjà présents sur le marché.
watchOS 27 devrait aussi apporter plusieurs nouveaux cadrans. Parmi eux, une variante du cadran Modular Ultra actuellement réservé à l’Apple Watch Ultra pourrait arriver sur davantage de modèles. Apple continue de faire des cadrans l’un des grands éléments de personnalisation de l’Apple Watch.
Derrière ces nouveautés relativement discrètes, Apple poursuit surtout une stratégie beaucoup plus profonde. L’entreprise transforme progressivement l’Apple Watch en véritable plateforme santé dopée à l’intelligence artificielle.
Entre les capteurs biométriques, l’analyse comportementale, les données sportives, et les futurs assistants IA, Apple prépare probablement l’un des usages IA les plus concrets et les plus différenciants de son écosystème.
watchOS 27 ne sera probablement pas la mise à jour la plus spectaculaire de l’histoire de l’Apple Watch. Mais derrière cette approche plus prudente, Apple semble surtout poser les bases d’une nouvelle génération de services santé et IA qui pourraient devenir centrales dans l’écosystème Apple au cours des prochaines années.
Apple veut améliorer le suivi cardiaque
Selon la boule de cristal de Mark Gurman, watchOS 27 intégrera des améliorations du suivi du rythme cardiaque. Apple n’a pas détaillé les changements à venir, mais plusieurs pistes semblent possibles : une fréquence de mesure plus élevée, des données plus précises, une meilleure détection des variations, ou des analyses plus fines pendant le sport.
L’Apple Watch reste déjà l’une des références du marché en matière de santé connectée, mais certains concurrents proposent parfois des données plus granulaires sur certains usages sportifs. En effet, Cupertino n’optimise pas la masse d’informations connectées et il existe de nombreuses applications sportives pour les récupérer comme HealthFit.
Une mise à jour davantage tournée vers la fiabilité
Mais watchOS 27 ne devrait pas révolutionner l’Apple Watch cette année.Toujours selon Bloomberg, la firme californienne se concentrerait surtout sur la stabilité, les performances, les optimisations, et autres petits détails logiciels. Une stratégie qui rappelle un peu certaines versions de transition d’iOS ou macOS dans le passé.
L’intelligence artificielle va continuer de s'installer au cœur de watchOS 27. Aujourd’hui déjà, certaines fonctions Apple Intelligence sont accessibles sur Apple Watch (via un iPhone compatible) : résumés de notifications, traduction en direct dans Messages ou Workout Buddy.
Apple devrait logiquement enrichir encore cette intégration avec de nouvelles fonctions IA alimentées directement par l’iPhone. La WWDC 2026 devrait d’ailleurs largement tourner autour des nouvelles capacités IA d’Apple.
Satellite, coach santé, nouveau cadran ?
Avec l’Apple Watch Ultra 3, Apple a déjà commencé à intégrer une connectivité satellite autonome pour les SOS d’urgence, Localiser, et Messages. Or plusieurs rumeurs indiquent qu’iOS 27 ajoutera de nouvelles fonctions satellite, notamment Apple Maps via satellite, et l’envoi de photos via Messages satellite.
En revanche, le fameux projet Mulberry semble prendre du retard. Ce projet interne vise à créer un véritable coach santé IA capable d’analyser les données de Santé, de proposer des conseils personnalisés, et même d’utiliser la caméra pour accompagner certains exercices sportifs.
Initialement attendu avec iOS 26, puis repoussé à iOS 27, le projet aurait finalement encore été ralenti en interne. Apple jugerait que son offre n’est pas encore suffisamment compétitive face aux services santé déjà présents sur le marché.
watchOS 27 devrait aussi apporter plusieurs nouveaux cadrans. Parmi eux, une variante du cadran Modular Ultra actuellement réservé à l’Apple Watch Ultra pourrait arriver sur davantage de modèles. Apple continue de faire des cadrans l’un des grands éléments de personnalisation de l’Apple Watch.
Qu’en penser ?
Derrière ces nouveautés relativement discrètes, Apple poursuit surtout une stratégie beaucoup plus profonde. L’entreprise transforme progressivement l’Apple Watch en véritable plateforme santé dopée à l’intelligence artificielle.
Entre les capteurs biométriques, l’analyse comportementale, les données sportives, et les futurs assistants IA, Apple prépare probablement l’un des usages IA les plus concrets et les plus différenciants de son écosystème.
watchOS 27 ne sera probablement pas la mise à jour la plus spectaculaire de l’histoire de l’Apple Watch. Mais derrière cette approche plus prudente, Apple semble surtout poser les bases d’une nouvelle génération de services santé et IA qui pourraient devenir centrales dans l’écosystème Apple au cours des prochaines années.