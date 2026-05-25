Qu'attendre de watchOS 27 : l'IA au service du sport et de la santé ?

Qu’en penser ?



Derrière ces nouveautés relativement discrètes, Apple poursuit surtout une stratégie beaucoup plus profonde. L’entreprise transforme progressivement l’Apple Watch en véritable plateforme santé dopée à l’intelligence artificielle.



Entre les capteurs biométriques, l’analyse comportementale, les données sportives, et les futurs assistants IA, Apple prépare probablement l’un des usages IA les plus concrets et les plus différenciants de son écosystème.



watchOS 27 ne sera probablement pas la mise à jour la plus spectaculaire de l’histoire de l’Apple Watch. Mais derrière cette approche plus prudente, Apple semble surtout poser les bases d’une nouvelle génération de services santé et IA qui pourraient devenir centrales dans l’écosystème Apple au cours des prochaines années.