Casio affine sa G-Steel connectée et la passe au tout noir
Par Vincent Lautier - Publié le
Casio remet le couvert sur sa gamme G-Steel avec deux montres entièrement noires, les GST-B1000BD-1A et -2A. Au menu : un boîtier affiné à 11,6 mm, un revêtement noir intégral, la charge solaire et le Bluetooth. Sortie prévue en juin 2026 au Japon, autour de 475 dollars. De quoi muscler une ligne lancée seulement à l'automne dernier.
Le gros point différenciant de ces GST-B1000BD-1A et GST-B1000BD-2A, c'est le format. Le boîtier mesure 46,9 sur 44,2 mm pour 11,6 mm d'épaisseur seulement. Sur une G-Shock à aiguilles, c'est peu. Les anciennes G-Steel comme la GST-B100 tournaient plutôt autour des 16 mm, autant dire des galets posés sur le poignet. Pour gagner ces millimètres, Casio a logé un module interne plus petit et changé sa méthode de collage du verre. Rien de fou sur le papier, mais le résultat se voit. Cette ligne GST-B1000 reste d'ailleurs plus fine qu'une CasiOak full metal, ce qui n'était pas gagné vu le cahier des charges G-Shock.
Le reste du travail est purement esthétique, et il est plutôt réussi. Casio a appliqué un placage ionique noir sur quasiment toutes les pièces métalliques. La lunette y passe. Le bracelet aussi. Les poussoirs, la couronne vissée, le fermoir et même les vis extérieures sont logés à la même enseigne. La lunette perd au passage le gros logo G-Shock pour un fini brossé et poli qui joue sur les textures. Le coeur du boîtier est en résine renforcée de carbone d'origine biosourcée, protégé par une lunette en acier. Le modèle 1A est intégralement noir, là où le 2A glisse un cadran bleu texturé qui rappelle les motifs G-Shock classiques. Deux ambiances, donc, pour un même boîtier.
Côté technique, on reste sur la recette G-Steel. La montre se recharge à la lumière grâce au système Tough Solar et se synchronise en Bluetooth avec l'application Casio Watches. Elle tient cinq mois sur une charge normale, et jusqu'à 18 mois rangée dans le noir en mode économie. À côté, une Apple Watch qu'il faut brancher tous les soirs fait un peu pâle figure sur ce terrain précis. On retrouve aussi un chrono 30 minutes, un minuteur, une alarme quotidienne et l'éclairage LED Super Illuminator. L'étanchéité grimpe à 200 mètres. Par contre, pas d'écran ni de notifications : trois aiguilles, deux compteurs, et c'est tout. Le prix est fixé à 75 900 yens, soit environ 475 dollars, pour une sortie en juin 2026 d'abord au Japon.
C'est une mise à jour plutôt sympa. La ligne GST-B1000 n'a été lancée qu'à l'automne 2025, et Casio enchaîne déjà avec une déclinaison tout noir au lieu d'attendre sagement un an. Le pari est simple : prendre une base qui plaît, l'habiller en sombre et viser ceux qui trouvaient les G-Shock un peu trop voyantes. Le tout noir intégral, on a quand même vu ça mille fois, et la facture autour de 475 dollars est quand même un peu lourde. Reste que l'objet est cohérent, fin pour une G-Shock, et solaire, ce qui évite la corvée de recharge. La vraie question, c'est de savoir si Casio finira par sortir cette finition ailleurs qu'au Japon.
Une G-Steel qui a maigri
Le gros point différenciant de ces GST-B1000BD-1A et GST-B1000BD-2A, c'est le format. Le boîtier mesure 46,9 sur 44,2 mm pour 11,6 mm d'épaisseur seulement. Sur une G-Shock à aiguilles, c'est peu. Les anciennes G-Steel comme la GST-B100 tournaient plutôt autour des 16 mm, autant dire des galets posés sur le poignet. Pour gagner ces millimètres, Casio a logé un module interne plus petit et changé sa méthode de collage du verre. Rien de fou sur le papier, mais le résultat se voit. Cette ligne GST-B1000 reste d'ailleurs plus fine qu'une CasiOak full metal, ce qui n'était pas gagné vu le cahier des charges G-Shock.
Le tout noir jusqu'au bout
Le reste du travail est purement esthétique, et il est plutôt réussi. Casio a appliqué un placage ionique noir sur quasiment toutes les pièces métalliques. La lunette y passe. Le bracelet aussi. Les poussoirs, la couronne vissée, le fermoir et même les vis extérieures sont logés à la même enseigne. La lunette perd au passage le gros logo G-Shock pour un fini brossé et poli qui joue sur les textures. Le coeur du boîtier est en résine renforcée de carbone d'origine biosourcée, protégé par une lunette en acier. Le modèle 1A est intégralement noir, là où le 2A glisse un cadran bleu texturé qui rappelle les motifs G-Shock classiques. Deux ambiances, donc, pour un même boîtier.
Connectée, mais pas vraiment une smartwatch
Côté technique, on reste sur la recette G-Steel. La montre se recharge à la lumière grâce au système Tough Solar et se synchronise en Bluetooth avec l'application Casio Watches. Elle tient cinq mois sur une charge normale, et jusqu'à 18 mois rangée dans le noir en mode économie. À côté, une Apple Watch qu'il faut brancher tous les soirs fait un peu pâle figure sur ce terrain précis. On retrouve aussi un chrono 30 minutes, un minuteur, une alarme quotidienne et l'éclairage LED Super Illuminator. L'étanchéité grimpe à 200 mètres. Par contre, pas d'écran ni de notifications : trois aiguilles, deux compteurs, et c'est tout. Le prix est fixé à 75 900 yens, soit environ 475 dollars, pour une sortie en juin 2026 d'abord au Japon.
On en dit quoi ?
C'est une mise à jour plutôt sympa. La ligne GST-B1000 n'a été lancée qu'à l'automne 2025, et Casio enchaîne déjà avec une déclinaison tout noir au lieu d'attendre sagement un an. Le pari est simple : prendre une base qui plaît, l'habiller en sombre et viser ceux qui trouvaient les G-Shock un peu trop voyantes. Le tout noir intégral, on a quand même vu ça mille fois, et la facture autour de 475 dollars est quand même un peu lourde. Reste que l'objet est cohérent, fin pour une G-Shock, et solaire, ce qui évite la corvée de recharge. La vraie question, c'est de savoir si Casio finira par sortir cette finition ailleurs qu'au Japon.