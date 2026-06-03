Casio affine sa G-Steel connectée et la passe au tout noir

On en dit quoi ?



C'est une mise à jour plutôt sympa. La ligne GST-B1000 n'a été lancée qu'à l'automne 2025, et Casio enchaîne déjà avec une déclinaison tout noir au lieu d'attendre sagement un an. Le pari est simple : prendre une base qui plaît, l'habiller en sombre et viser ceux qui trouvaient les G-Shock un peu trop voyantes. Le tout noir intégral, on a quand même vu ça mille fois, et la facture autour de 475 dollars est quand même un peu lourde. Reste que l'objet est cohérent, fin pour une G-Shock, et solaire, ce qui évite la corvée de recharge. La vraie question, c'est de savoir si Casio finira par sortir cette finition ailleurs qu'au Japon.