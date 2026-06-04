Amazfit Balance 3 : la montre connectée à 3000 nits et 21 jours d'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazfit vient de lancer sa Balance 3, une montre connectée tournée vers le sport qui mise sur un écran AMOLED très lumineux, un GPS double fréquence et une autonomie de trois semaines. Disponible pour le moment en précommande aux États-Unis à partir de 369,99 dollars, elle vise les sportifs exigeants, avec un nouveau système de suivi de l'entraînement baptisé HybridCharge.
La Balance 3 affiche une dalle AMOLED de 1,5 pouce qui grimpe à 3000 nits de luminosité maximale, protégée par un verre saphir. Le boîtier passe à 51,4 mm de diamètre pour 14,6 mm d'épaisseur, contre 47,4 mm sur la première Balance, et troque l'aluminium pour de l'acier inoxydable (62 g) ou du titane de grade 5 (55 g), cette dernière version arrivant un peu plus tard. Amazfit a aussi ajouté un quatrième bouton physique et une lampe torche intégrée, avec un éclairage rouge ou blanc. La résistance à l'eau atteint 10 ATM, de quoi nager ou plonger sans crainte.
Côté navigation, la montre embarque un GPS double fréquence avec cartes hors ligne, guidage virage par virage et recalcul automatique d'itinéraire. Les 64 Go de stockage accueillent ces cartes, des applications et de la musique. La batterie de 658 mAh annonce jusqu'à 21 jours en usage classique, et environ 7 jours avec l'affichage permanent activé. On retrouve aussi le NFC pour le paiement sans contact, un haut-parleur et un microphone pour les appels Bluetooth et les échanges avec un assistant vocal.
La Balance 3 revendique plus de 180 modes sportifs, dont un mode dédié au HYROX avec plans d'entraînement et simulation d'allure. Le suivi santé couvre la fréquence cardiaque en continu, l'oxygène dans le sang (SpO2), la température cutanée, le stress, le sommeil et le cycle menstruel, avec des alertes en cas de rythme cardiaque anormal ou de SpO2 trop basse. La vraie nouveauté, c'est HybridCharge, qui réunit les indicateurs BioCharge, LifeLoad et Training Load dans un seul tableau de bord, sous Zepp OS 6, pour aider à doser effort et récupération.
Sur le papier, la Balance 3 coche beaucoup de cases : écran lumineux, autonomie confortable, GPS sérieux et un suivi sportif qui ne se contente plus d'empiler les modes. À 369,99 dollars pour l'acier et 449 dollars pour le titane, elle se place quand même un cran au-dessus de la première Balance, et la version Ultra à 599 dollars vient brouiller un peu les pistes. Le prix et la disponibilité en France ne sont toujours pas annoncés, mais en toute logique ça devrait arriver, la Amazfit Balance 2 étant bien sitribuée par chez nous.
Un écran pensé pour le plein soleil
La Balance 3 affiche une dalle AMOLED de 1,5 pouce qui grimpe à 3000 nits de luminosité maximale, protégée par un verre saphir. Le boîtier passe à 51,4 mm de diamètre pour 14,6 mm d'épaisseur, contre 47,4 mm sur la première Balance, et troque l'aluminium pour de l'acier inoxydable (62 g) ou du titane de grade 5 (55 g), cette dernière version arrivant un peu plus tard. Amazfit a aussi ajouté un quatrième bouton physique et une lampe torche intégrée, avec un éclairage rouge ou blanc. La résistance à l'eau atteint 10 ATM, de quoi nager ou plonger sans crainte.
GPS double fréquence et trois semaines d'autonomie
Côté navigation, la montre embarque un GPS double fréquence avec cartes hors ligne, guidage virage par virage et recalcul automatique d'itinéraire. Les 64 Go de stockage accueillent ces cartes, des applications et de la musique. La batterie de 658 mAh annonce jusqu'à 21 jours en usage classique, et environ 7 jours avec l'affichage permanent activé. On retrouve aussi le NFC pour le paiement sans contact, un haut-parleur et un microphone pour les appels Bluetooth et les échanges avec un assistant vocal.
Un suivi santé et sportif plus poussé
La Balance 3 revendique plus de 180 modes sportifs, dont un mode dédié au HYROX avec plans d'entraînement et simulation d'allure. Le suivi santé couvre la fréquence cardiaque en continu, l'oxygène dans le sang (SpO2), la température cutanée, le stress, le sommeil et le cycle menstruel, avec des alertes en cas de rythme cardiaque anormal ou de SpO2 trop basse. La vraie nouveauté, c'est HybridCharge, qui réunit les indicateurs BioCharge, LifeLoad et Training Load dans un seul tableau de bord, sous Zepp OS 6, pour aider à doser effort et récupération.
On en dit quoi ?
Sur le papier, la Balance 3 coche beaucoup de cases : écran lumineux, autonomie confortable, GPS sérieux et un suivi sportif qui ne se contente plus d'empiler les modes. À 369,99 dollars pour l'acier et 449 dollars pour le titane, elle se place quand même un cran au-dessus de la première Balance, et la version Ultra à 599 dollars vient brouiller un peu les pistes. Le prix et la disponibilité en France ne sont toujours pas annoncés, mais en toute logique ça devrait arriver, la Amazfit Balance 2 étant bien sitribuée par chez nous.