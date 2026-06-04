Amazfit Balance 3 : la montre connectée à 3000 nits et 21 jours d'autonomie

On en dit quoi ?



Sur le papier, la Balance 3 coche beaucoup de cases : écran lumineux, autonomie confortable, GPS sérieux et un suivi sportif qui ne se contente plus d'empiler les modes. À 369,99 dollars pour l'acier et 449 dollars pour le titane, elle se place quand même un cran au-dessus de la première Balance, et la version Ultra à 599 dollars vient brouiller un peu les pistes. Le prix et la disponibilité en France ne sont toujours pas annoncés, mais en toute logique ça devrait arriver, la Amazfit Balance 2 étant bien sitribuée par chez nous.