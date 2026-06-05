Apple Watch : et si Gemini transformait Siri en coach santé ?

Apple chercherait à rattraper son retard dans l’IA

Un coach santé beaucoup plus intelligent

La santé devient un enjeu majeur pour Apple

Qu’en penser ?



Si Apple confirme un rapprochement technologique avec Google lors de la WWDC, ce serait probablement l’un des changements stratégiques les plus importants de ces dernières années. Longtemps adepte du développement entièrement maison, Cupertino semble désormais privilégier la vitesse d’exécution dans la course à l’IA.



Pour l’Apple Watch, l’enjeu est considérable : passer d’un simple outil de suivi de santé à un véritable assistant capable d’interpréter les données et de conseiller son utilisateur au quotidien. Reste à voir jusqu’où Apple sera prêt à s’appuyer sur Gemini pour y parvenir.

Depuis plusieurs années,. Pourtant, sur le terrain de l’intelligence artificielle conversationnelle, Siri accuse un retard de plus en plus visible face à ChatGPT, Gemini ou Claude.La firme travaille sur unequi devrait normalement être présenté lors de la WWDC 2026 (lundi soir prochain). Plusieurs rumeurs évoquent déjà l’utilisation de technologies Gemini de Google pour certaines fonctionnalités de Siri, notamment les requêtes les plus complexes.Il s'agirait de lui permettre deplutôt que de reconstruire l’ensemble de ces briques technologiques en interne.Si cette collaboration se confirmait,. Aujourd’hui, la montre collecte déjà une quantité impressionnante de données : fréquence cardiaque, sommeil, activité physique, variabilité cardiaque, niveau d’oxygène dans le sang ou encore temps de récupération après un effort.Le problème est que ces informations restent souventdans différentes applications, et donc. Une IA plus avancée pourrait enfin relier tous ces éléments afin de fournir des conseils réellement personnalisés.L’utilisateur pourrait par exempleson sommeil s’est dégradé au cours de la semaine et obtenir une réponse prenant en compte ses séances de sport tardives, son niveau de stress ou ses habitudes de consommation de caféine.Cette orientation s’inscrit parfaitement dans la stratégie de long terme de la firme. Tim Cook a toujours répété que. L’Apple Watch est déjà devenue un outil de prévention capable de détecter certaines anomalies cardiaques, des chutes ou encore des troubles du sommeil.L’ajout d’une intelligence artificielle réellement conversationnelle permettrait de franchir une nouvelle étape. Au lieu de simplement afficher des statistiques, la montre pourrait expliquer leur signification et aider l’utilisateur à agir.Apple a bâti une grande partie de son image sur la protection de la vie privée, tandis que Google repose historiquement sur l’exploitation massive des données. Si Gemini devait effectivement intervenir dans certaines fonctions de Siri, Apple devra convaincre que les informations de santé restent protégées.Les dernières rumeurs évoquent l’utilisation deet d’environnements sécurisés permettant de traiter certaines requêtes sans exposer directement les données personnelles des utilisateurs.