iOS 27 : l'app Santé repère la périménopause avant les premiers doutes
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a profité de la WWDC 2026 pour muscler le suivi de cycle de l'app Santé. Avec iOS 27, l'iPhone et l'Apple Watch analysent les variations du cycle sur la durée et préviennent quand elles évoquent une périménopause, cette transition hormonale qui peut commencer une dizaine d'années avant la ménopause. Et il y a même des séances Fitness+ pensées pour l'occasion.
Le suivi de cycle n'a rien de nouveau chez Apple. La fonction est arrivée en 2019 avec iOS 13 et watchOS 6, sur iPhone et Apple Watch en même temps, pour noter les règles, les symptômes et les fenêtres de fertilité. Depuis, Apple a ajouté l'estimation rétrospective de l'ovulation et la température du poignet pendant le sommeil, mesurée par le capteur apparu sur l'Apple Watch Series 8. iOS 27 vient poser une nouvelle brique par-dessus tout ça, et pas la plus anodine : la périménopause et la ménopause entrent enfin dans l'équation.
Le principe repose sur les données de cycle accumulées sur le long terme. Quand les variations enregistrées commencent à ressembler à une entrée en périménopause, l'app Santé envoie une notification.
La santé féminine est devenue un marché que personne ne veut rater : environ 1,1 milliard de femmes étaient ménopausées dans le monde l'an dernier, et les startups du secteur lèvent des sommes de zinzins. Midi Health, une plateforme spécialisée dans la périménopause, vient ainsi de récupérer 100 millions de dollars pour une valorisation à un milliard. Apple, lui, a l'avantage d'avoir déjà l'iPhone et la montre au poignet de millions d'utilisatrices. Reste que la détection n'est qu'une alerte, pas un diagnostic, et il faudra toujours passer par un médecin pour trancher.
C'est plutôt une bonne idée, et franchement attendue. La périménopause est un angle mort, mal expliquée, souvent vécue dans le flou pendant des années, donc voir Apple en faire un vrai sujet plutôt qu'une case à cocher, ça change. On reste quand même prudents : transformer des fluctuations de cycle en signal fiable, c'est délicat, et une notification mal calibrée pourrait inquiéter pour rien. À voir ce que ça donne en vrai cet automne. Et puis on attend surtout de savoir si l'app saura faire la différence entre une vraie périménopause et trois mois de cycles chamboulés par le stress.
Un suivi de cycle qui existe depuis 2019
Le suivi de cycle n'a rien de nouveau chez Apple. La fonction est arrivée en 2019 avec iOS 13 et watchOS 6, sur iPhone et Apple Watch en même temps, pour noter les règles, les symptômes et les fenêtres de fertilité. Depuis, Apple a ajouté l'estimation rétrospective de l'ovulation et la température du poignet pendant le sommeil, mesurée par le capteur apparu sur l'Apple Watch Series 8. iOS 27 vient poser une nouvelle brique par-dessus tout ça, et pas la plus anodine : la périménopause et la ménopause entrent enfin dans l'équation.
Comment l'iPhone devine la transition
Le principe repose sur les données de cycle accumulées sur le long terme. Quand les variations enregistrées commencent à ressembler à une entrée en périménopause, l'app Santé envoie une notification.
Les femmes pourront recevoir des notifications quand leurs cycles évoquent une périménopause, résume Stacey Ford, vice-présidente de la gestion produit OS chez Apple. L'utilisatrice peut ensuite consigner les symptômes liés directement dans l'app, et accéder à des ressources pédagogiques pour comprendre ce qui se passe et préparer un rendez-vous médical. Apple en profite aussi pour accélérer la mise à jour des données dans l'app et rafraîchir un peu l'interface.
Un terrain que tout le monde convoite
La santé féminine est devenue un marché que personne ne veut rater : environ 1,1 milliard de femmes étaient ménopausées dans le monde l'an dernier, et les startups du secteur lèvent des sommes de zinzins. Midi Health, une plateforme spécialisée dans la périménopause, vient ainsi de récupérer 100 millions de dollars pour une valorisation à un milliard. Apple, lui, a l'avantage d'avoir déjà l'iPhone et la montre au poignet de millions d'utilisatrices. Reste que la détection n'est qu'une alerte, pas un diagnostic, et il faudra toujours passer par un médecin pour trancher.
On en dit quoi ?
C'est plutôt une bonne idée, et franchement attendue. La périménopause est un angle mort, mal expliquée, souvent vécue dans le flou pendant des années, donc voir Apple en faire un vrai sujet plutôt qu'une case à cocher, ça change. On reste quand même prudents : transformer des fluctuations de cycle en signal fiable, c'est délicat, et une notification mal calibrée pourrait inquiéter pour rien. À voir ce que ça donne en vrai cet automne. Et puis on attend surtout de savoir si l'app saura faire la différence entre une vraie périménopause et trois mois de cycles chamboulés par le stress.