iOS 27 : l'app Santé repère la périménopause avant les premiers doutes

On en dit quoi ?



C'est plutôt une bonne idée, et franchement attendue. La périménopause est un angle mort, mal expliquée, souvent vécue dans le flou pendant des années, donc voir Apple en faire un vrai sujet plutôt qu'une case à cocher, ça change. On reste quand même prudents : transformer des fluctuations de cycle en signal fiable, c'est délicat, et une notification mal calibrée pourrait inquiéter pour rien. À voir ce que ça donne en vrai cet automne. Et puis on attend surtout de savoir si l'app saura faire la différence entre une vraie périménopause et trois mois de cycles chamboulés par le stress.