Ce bracelet Apple Watch ne sera jamais vendu au public !

Close Your Rings

Un bracelet Apple Watch réservé aux employés

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Des objets qui deviennent rapidement collectors

Qu'en penser ?



Le programme “Close Your Rings” fait désormais partie des traditions de Cupertino. Chaque année, les employés sont invités à relever différents objectifs d’activité physique via l’application Forme et leur Apple Watch.



Au-delà de l’aspect ludique, Apple y voit également une démonstration grandeur nature de son écosystème santé et bien-être, devenu l’un des axes majeurs de développement de l’Apple Watch.



Avec cette édition spéciale des 10 ans, la firme marque une étape symbolique dans l’histoire de son programme interne, tout en offrant à ses employés un objet que de nombreux fans de la marque auraient probablement aimé pouvoir acheter.

Les premiers participants ayant validé le défi 2026 commencent à recevoir un cadeau inédit :Comme le montrent les premières photos qui circulent,. À première vue, le bracelet semble relativement sobre, mais plusieurs détails rappellent immédiatement l’univers Fitness de l’Apple Watch.Les attaches et les extrémités du bracelet reprennent en effet les couleurs emblématiques des trois anneaux d’activité : Move (rouge), Exercise (vert) et Stand (bleu). Cette touche discrète lui donne un aspect très particulier tout en restant fidèle au design minimaliste cher à Apple.En complément du bracelet,La carte d’accompagnement félicite les participants pour leur engagement et leur assiduité au fil du challenge. Apple rappelle également que l’objectif du programme est de favoriser l’activité physique quotidienne et de promouvoir un mode de vie plus sain au sein de ses équipes.Contrairement aux bracelets commercialisés dans l’Apple Store,. En revanche, il devrait être possible d'en trouver quelques exemplaires sur eBay.Ces accessoires sont exclusivement réservés aux employés ayant participé et validé le défi interne, ce qui en fait des pièces particulièrement recherchées par les collectionneurs d’accessoires Apple.. Certains modèles exclusifs distribués lors d’événements internes ou réservés aux employés atteignent parfois des prix élevés sur le marché de la collection.