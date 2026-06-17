Fitness avec iOS 27 : Apple va vous faire bouger le 21 juin

Qu'en penser ?



Même si ces défis peuvent sembler anecdotiques, ils illustrent parfaitement l’une des grandes orientations d’Apple depuis plusieurs années : faire de l’Apple Watch un véritable compagnon de santé et de bien-être.



Entre les fonctions de suivi cardiaque, la détection des chutes, le suivi du sommeil ou encore les nouvelles capacités d’analyse proposées par l’IA, Cupertino continue d’élargir progressivement le rôle de sa montre connectée.



Et pour les amateurs de yoga, il suffira donc de dix minutes d’exercice le 21 juin pour repartir avec un badge exclusif et participer à cette nouvelle célébration mondiale organisée par Apple.