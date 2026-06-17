Fitness avec iOS 27 : Apple va vous faire bouger le 21 juin
Par Laurence - Publié le
Avec iOS 27 et iPadOS 27 (et aussi tvOS 27), l’application Fitness a été très légèrement remaniée, plus claire avec des exercices davantage regroupés par thèmes. D'ailleurs, la firme continue d’encourager les utilisateurs à bouger grâce à ses traditionnels défis Activité. Le prochain rendez-vous est déjà fixé au 21 juin à l’occasion de la Journée internationale du yoga.
Ce défi intervient alors qu’Apple continue de faire évoluer son application Fitness avec iOS 27. L'interface n'a pas vraiment changé avec iOS 27 ou iPadOS 27. La nouvelle version met davantage l’accent sur le suivi personnalisé des activités et l’intégration avec Apple Intelligence. Les pages s'ornent de pictogrammes stylisés pour rappeler les disciplines. Par contre, on s'y perd un peu dans les codes couleurs, qui ne correspondent plus à grand chose.
Les utilisateurs bénéficient également de recommandations plus contextualisées en fonction de ses habitudes sportives, d’analyses plus détaillées de leurs performances et d’un suivi amélioré des habitudes sportives sur le long terme. C'est très pratique pour se faire des programmes de remise en forme. Mon profil me recommande surtout des séances d'étirements post efforts ou de renforcement musculaire.
Apple cherche également à rendre Fitness plus accessible aux utilisateurs qui ne possèdent pas forcément une Apple Watch (mais c'est mieux avec), tout en renforçant les liens entre les données de Santé, Fitness et les futures fonctions d’intelligence artificielle de Siri. Notons au passage qu'Apple a exclu l'IA de son app Santé et c'est peut-être mieux ou plus rassurant... On notera toutefois quelques options supplémentaires pour (dé)cocher les exercices déjà effectués.
En attendant, la firme a prévu un petit défi Apple Watch pour 21 juin (désormais ces derniers ont tendance à être plus en plus neutre). Pour obtenir la récompense, il suffira d’enregistrer une séance de yoga d’au moins dix minutes ce dimanche juste avant d'aller faire la fête. L’entraînement devra être lancé depuis l’application Exercice de l’Apple Watch en sélectionnant la catégorie Yoga, ou via une application tierce compatible capable d’enregistrer les données dans l’application Santé. Pour l'occasion je vous ai glissé certains modèles de tapis de la marque Manduka utilisés par les coachs d'Apple Fitness (attention ils utilisent ce modèle qui est un peu plus onéreux).
Une fois l’objectif atteint, les participants recevront un badge spécial dans l’application Fitness ainsi qu’une série d’autocollants animés inspirés du yoga à utiliser dans Messages. Comme souvent avec ces défis ponctuels, Apple cherche autant à encourager l’activité physique qu’à créer un sentiment de communauté autour de l’Apple Watch.
Depuis plusieurs années, Apple organise régulièrement des défis Activité liés à des événements internationaux ou à certaines causes. Elle a récemment célébré la Journée mondiale de la course à pied le 3 juin et devrait renouveler son traditionnel défi consacré aux parcs nationaux américains au mois d’août.
Même si ces défis peuvent sembler anecdotiques, ils illustrent parfaitement l’une des grandes orientations d’Apple depuis plusieurs années : faire de l’Apple Watch un véritable compagnon de santé et de bien-être.
Entre les fonctions de suivi cardiaque, la détection des chutes, le suivi du sommeil ou encore les nouvelles capacités d’analyse proposées par l’IA, Cupertino continue d’élargir progressivement le rôle de sa montre connectée.
Et pour les amateurs de yoga, il suffira donc de dix minutes d’exercice le 21 juin pour repartir avec un badge exclusif et participer à cette nouvelle célébration mondiale organisée par Apple.
Quelles nouveautés pour Fitness + et Exercices avec iOS 27 / iPadOS 27
Ce défi intervient alors qu’Apple continue de faire évoluer son application Fitness avec iOS 27. L'interface n'a pas vraiment changé avec iOS 27 ou iPadOS 27. La nouvelle version met davantage l’accent sur le suivi personnalisé des activités et l’intégration avec Apple Intelligence. Les pages s'ornent de pictogrammes stylisés pour rappeler les disciplines. Par contre, on s'y perd un peu dans les codes couleurs, qui ne correspondent plus à grand chose.
Les utilisateurs bénéficient également de recommandations plus contextualisées en fonction de ses habitudes sportives, d’analyses plus détaillées de leurs performances et d’un suivi amélioré des habitudes sportives sur le long terme. C'est très pratique pour se faire des programmes de remise en forme. Mon profil me recommande surtout des séances d'étirements post efforts ou de renforcement musculaire.
Apple cherche également à rendre Fitness plus accessible aux utilisateurs qui ne possèdent pas forcément une Apple Watch (mais c'est mieux avec), tout en renforçant les liens entre les données de Santé, Fitness et les futures fonctions d’intelligence artificielle de Siri. Notons au passage qu'Apple a exclu l'IA de son app Santé et c'est peut-être mieux ou plus rassurant... On notera toutefois quelques options supplémentaires pour (dé)cocher les exercices déjà effectués.
10 minutes de yoga pour décrocher le badge
En attendant, la firme a prévu un petit défi Apple Watch pour 21 juin (désormais ces derniers ont tendance à être plus en plus neutre). Pour obtenir la récompense, il suffira d’enregistrer une séance de yoga d’au moins dix minutes ce dimanche juste avant d'aller faire la fête. L’entraînement devra être lancé depuis l’application Exercice de l’Apple Watch en sélectionnant la catégorie Yoga, ou via une application tierce compatible capable d’enregistrer les données dans l’application Santé. Pour l'occasion je vous ai glissé certains modèles de tapis de la marque Manduka utilisés par les coachs d'Apple Fitness (attention ils utilisent ce modèle qui est un peu plus onéreux).
Une fois l’objectif atteint, les participants recevront un badge spécial dans l’application Fitness ainsi qu’une série d’autocollants animés inspirés du yoga à utiliser dans Messages. Comme souvent avec ces défis ponctuels, Apple cherche autant à encourager l’activité physique qu’à créer un sentiment de communauté autour de l’Apple Watch.
Depuis plusieurs années, Apple organise régulièrement des défis Activité liés à des événements internationaux ou à certaines causes. Elle a récemment célébré la Journée mondiale de la course à pied le 3 juin et devrait renouveler son traditionnel défi consacré aux parcs nationaux américains au mois d’août.
Qu'en penser ?
Même si ces défis peuvent sembler anecdotiques, ils illustrent parfaitement l’une des grandes orientations d’Apple depuis plusieurs années : faire de l’Apple Watch un véritable compagnon de santé et de bien-être.
Entre les fonctions de suivi cardiaque, la détection des chutes, le suivi du sommeil ou encore les nouvelles capacités d’analyse proposées par l’IA, Cupertino continue d’élargir progressivement le rôle de sa montre connectée.
Et pour les amateurs de yoga, il suffira donc de dix minutes d’exercice le 21 juin pour repartir avec un badge exclusif et participer à cette nouvelle célébration mondiale organisée par Apple.