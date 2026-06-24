Pour faire du surf, il faut désormais une planche... et une Apple Watch

Un problème bien connu des surfeurs

Des informations cruciales directement au poignet

Une résistance à toute épreuve

Prévoir un petit stock d'Apple Watch au cas où...

Qu’en penser ?



Cette vidéo semble inaugurer une nouvelle série baptisée Apple at Play , destinée à mettre en avant l’utilisation des produits Apple dans différents univers sportifs. Le groupe entretient déjà des liens étroits avec la World Surf League. Apple TV+ avait notamment diffusé les saisons 2021 et 2022 du championnat à travers la série documentaire Make or Break, qui suivait les meilleurs surfeurs du monde dans les coulisses du circuit professionnel.



L’exemple du surf illustre parfaitement l’évolution de l’Apple Watch depuis son lancement. Initialement présentée comme une extension de l’iPhone, elle devient progressivement un véritable outil métier capable de répondre à des besoins très spécifiques.

En pratique, les compétitions de surf se déroulent souvent à. Dans ces conditions, les concurrents ont souvent du mal à entendre les annonces officielles à cause du bruit des vagues et du vent. Connaître le temps restant, les scores ou encore les priorités de passage peut alors devenir particulièrement compliqué.Pour résoudre ce problème,. Les informations de compétition sont, leur permettant de suivre l’évolution de leur série sans avoir à regarder vers la plage.Selon les surfeurs interrogés par Apple, cette technologie a profondément. L’Apple Watch affiche notamment le temps restant dans la manche, les scores obtenus ainsi que les règles de priorité qui déterminent quel compétiteur peut s’engager en premier sur une vague.La surfeuse australienne Isabella Nichols estime que. Le Brésilien Mateus Herdy souligne quant à lui un autre avantage : lorsque les priorités changent,. Les athlètes n’ont même plus besoin de consulter l’écran pour rester informés.Au-delà de ses fonctions, l’Apple Watch semble également avoir convaincu les organisateurs par sa robustesse. La World Surf League affirme n’avoir perdu aucune montre malgré des conditions parfois extrêmes. Les appareils ont notamment été utilisés sur certains des spots les plus redoutables du circuit mondial, comme. Malgré cela, les montres continuent de fonctionner normalement, un point essentiel pour un accessoire devenu partie intégrante de l’équipement des compétiteurs.