Pour faire du surf, il faut désormais une planche... et une Apple Watch
Par Laurence - Publié le
À l'approche de l'été, Apple met en avant les usages très concrets de sa montre connectée. Dans une vidéo publiée aujourd’hui, elle montre comment l'Apple Watch est désormais intégrée aux compétitions de la World Surf League (WSL), au point que certains athlètes la considèrent comme un équipement aussi essentiel que leur planche de surf.
En pratique, les compétitions de surf se déroulent souvent à plusieurs centaines de mètres du rivage. Dans ces conditions, les concurrents ont souvent du mal à entendre les annonces officielles à cause du bruit des vagues et du vent. Connaître le temps restant, les scores ou encore les priorités de passage peut alors devenir particulièrement compliqué.
Pour résoudre ce problème, la World Surf League a choisi d’intégrer l’Apple Watch à son système officiel de chronométrage et de notation. Les informations de compétition sont transmises directement au poignet des athlètes en temps réel, leur permettant de suivre l’évolution de leur série sans avoir à regarder vers la plage.
Selon les surfeurs interrogés par Apple, cette technologie a profondément changé leur manière d’aborder les compétitions. L’Apple Watch affiche notamment le temps restant dans la manche, les scores obtenus ainsi que les règles de priorité qui déterminent quel compétiteur peut s’engager en premier sur une vague.
La surfeuse australienne Isabella Nichols estime que ces informations peuvent avoir un impact direct sur le résultat d’une compétition. Le Brésilien Mateus Herdy souligne quant à lui un autre avantage : lorsque les priorités changent, la montre vibre automatiquement. Les athlètes n’ont même plus besoin de consulter l’écran pour rester informés.
Au-delà de ses fonctions, l’Apple Watch semble également avoir convaincu les organisateurs par sa robustesse. La World Surf League affirme n’avoir perdu aucune montre malgré des conditions parfois extrêmes. Les appareils ont notamment été utilisés sur certains des spots les plus redoutables du circuit mondial, comme Pipeline à Hawaï ou Teahupo’o en Polynésie française.
Des environnements réputés pour leurs vagues puissantes et leurs impacts particulièrement violents. Malgré cela, les montres continuent de fonctionner normalement, un point essentiel pour un accessoire devenu partie intégrante de l’équipement des compétiteurs.
Cette vidéo semble inaugurer une nouvelle série baptisée
L’exemple du surf illustre parfaitement l’évolution de l’Apple Watch depuis son lancement. Initialement présentée comme une extension de l’iPhone, elle devient progressivement un véritable outil métier capable de répondre à des besoins très spécifiques.
Un problème bien connu des surfeurs
En pratique, les compétitions de surf se déroulent souvent à plusieurs centaines de mètres du rivage. Dans ces conditions, les concurrents ont souvent du mal à entendre les annonces officielles à cause du bruit des vagues et du vent. Connaître le temps restant, les scores ou encore les priorités de passage peut alors devenir particulièrement compliqué.
Pour résoudre ce problème, la World Surf League a choisi d’intégrer l’Apple Watch à son système officiel de chronométrage et de notation. Les informations de compétition sont transmises directement au poignet des athlètes en temps réel, leur permettant de suivre l’évolution de leur série sans avoir à regarder vers la plage.
Des informations cruciales directement au poignet
Selon les surfeurs interrogés par Apple, cette technologie a profondément changé leur manière d’aborder les compétitions. L’Apple Watch affiche notamment le temps restant dans la manche, les scores obtenus ainsi que les règles de priorité qui déterminent quel compétiteur peut s’engager en premier sur une vague.
La surfeuse australienne Isabella Nichols estime que ces informations peuvent avoir un impact direct sur le résultat d’une compétition. Le Brésilien Mateus Herdy souligne quant à lui un autre avantage : lorsque les priorités changent, la montre vibre automatiquement. Les athlètes n’ont même plus besoin de consulter l’écran pour rester informés.
Une résistance à toute épreuve
Au-delà de ses fonctions, l’Apple Watch semble également avoir convaincu les organisateurs par sa robustesse. La World Surf League affirme n’avoir perdu aucune montre malgré des conditions parfois extrêmes. Les appareils ont notamment été utilisés sur certains des spots les plus redoutables du circuit mondial, comme Pipeline à Hawaï ou Teahupo’o en Polynésie française.
Des environnements réputés pour leurs vagues puissantes et leurs impacts particulièrement violents. Malgré cela, les montres continuent de fonctionner normalement, un point essentiel pour un accessoire devenu partie intégrante de l’équipement des compétiteurs.
Qu’en penser ?
Cette vidéo semble inaugurer une nouvelle série baptisée
Apple at Play, destinée à mettre en avant l’utilisation des produits Apple dans différents univers sportifs. Le groupe entretient déjà des liens étroits avec la World Surf League. Apple TV+ avait notamment diffusé les saisons 2021 et 2022 du championnat à travers la série documentaire Make or Break, qui suivait les meilleurs surfeurs du monde dans les coulisses du circuit professionnel.
L’exemple du surf illustre parfaitement l’évolution de l’Apple Watch depuis son lancement. Initialement présentée comme une extension de l’iPhone, elle devient progressivement un véritable outil métier capable de répondre à des besoins très spécifiques.