Sommeil, sport, tension : l'Apple Watch Series 11 devance Oura, Fitbit et Whoop, sans abonnement

On en dit quoi ?



Le résultat fait plaisir à Apple, forcément, mais il faut le prendre pour ce qu'il est : un test mené par une seule personne, sur quelques nuits, pas une méta-étude. D'autres travaux donnent d'ailleurs l'Oura un peu devant sur le classement fin des phases de sommeil, et une bague reste bien plus confortable à garder la nuit qu'une montre au poignet. L'argument qui fait vraiment mouche, c'est l'absence d'abonnement : payer chaque mois pour lire ses propres battements de cœur, ça finit par agacer. Apple a beau vendre sa montre plus cher à l'achat, sur trois ans le calcul penche nettement de son côté.