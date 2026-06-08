Sommeil, sport, tension : l'Apple Watch Series 11 devance Oura, Fitbit et Whoop, sans abonnement
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Wall Street Journal a mis l'Apple Watch Series 11 face à la bague Oura, au bracelet Fitbit Air et au capteur Whoop, étude clinique du sommeil à l'appui. Verdict : la montre d'Apple sort en tête sur le sommeil comme sur le sport. Et contrairement à ses rivales, elle livre ses données sans le moindre abonnement mensuel.
La journaliste Nicole Nguyen a porté les quatre appareils en même temps et est passée par le Sleep Medicine Center de Stanford Health Care, le genre de laboratoire qui mesure vraiment ce qui se passe pendant la nuit. Sur la durée de sommeil, l'Apple Watch Series 11 est tombée pile sur le résultat du labo, six heures et cinquante-deux minutes, à la minute près. C'est surtout sur le découpage des phases, sommeil profond, paradoxal, léger, qu'elle a collé au plus près des relevés cliniques. Le Fitbit Air arrive juste derrière, et la bague Oura ferme la marche de ce trio.
Reste le sport, là où beaucoup de capteurs décrochent. Pendant une sortie à vélo sur route cabossée puis une balade tranquille en poussette, seule la montre d'Apple est restée fiable sur la fréquence cardiaque, quand le Fitbit Air et l'Oura partaient dans les choux dès que l'effort montait. Le capteur Whoop, lui, tient le choc à haute intensité, mais à une condition un peu particulière : le porter au biceps plutôt qu'au poignet. Pour le prix, l'écart est énorme. L'Apple Watch Series 11 démarre autour de 449 euros, et on l'a vue glisser sous les 350 euros en promo cet hiver, là où la bague Oura 5 réclame 429 à 529 euros plus un abonnement de 5,99 euros par mois, et où le Whoop ne fonctionne qu'avec un abonnement, environ 199 euros par an. Seul le Fitbit Air casse les prix, à une centaine d'euros.
Au-delà du test, la Series 11 mise sur deux fonctions arrivées avec watchOS 26. La première surveille les signes d'hypertension chronique en analysant la réponse des vaisseaux sur trente jours, et vous prévient discrètement si quelque chose cloche. La seconde, c'est un score de sommeil sur 100, calculé à partir de la durée pour 50 points, de l'heure du coucher pour 30 points et des interruptions pour les 20 derniers. Bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas la dernière montre : les Series 9 et 10 récupèrent ces deux nouveautés via la simple mise à jour. Et tout ça, Apple le donne sans paywall, là où Oura et Whoop verrouillent une partie de leurs analyses derrière un abonnement.
Le résultat fait plaisir à Apple, forcément, mais il faut le prendre pour ce qu'il est : un test mené par une seule personne, sur quelques nuits, pas une méta-étude. D'autres travaux donnent d'ailleurs l'Oura un peu devant sur le classement fin des phases de sommeil, et une bague reste bien plus confortable à garder la nuit qu'une montre au poignet. L'argument qui fait vraiment mouche, c'est l'absence d'abonnement : payer chaque mois pour lire ses propres battements de cœur, ça finit par agacer. Apple a beau vendre sa montre plus cher à l'achat, sur trois ans le calcul penche nettement de son côté.
Une étude clinique pour départager tout le monde
La journaliste Nicole Nguyen a porté les quatre appareils en même temps et est passée par le Sleep Medicine Center de Stanford Health Care, le genre de laboratoire qui mesure vraiment ce qui se passe pendant la nuit. Sur la durée de sommeil, l'Apple Watch Series 11 est tombée pile sur le résultat du labo, six heures et cinquante-deux minutes, à la minute près. C'est surtout sur le découpage des phases, sommeil profond, paradoxal, léger, qu'elle a collé au plus près des relevés cliniques. Le Fitbit Air arrive juste derrière, et la bague Oura ferme la marche de ce trio.
Sur le terrain, la montre garde l'avantage
Reste le sport, là où beaucoup de capteurs décrochent. Pendant une sortie à vélo sur route cabossée puis une balade tranquille en poussette, seule la montre d'Apple est restée fiable sur la fréquence cardiaque, quand le Fitbit Air et l'Oura partaient dans les choux dès que l'effort montait. Le capteur Whoop, lui, tient le choc à haute intensité, mais à une condition un peu particulière : le porter au biceps plutôt qu'au poignet. Pour le prix, l'écart est énorme. L'Apple Watch Series 11 démarre autour de 449 euros, et on l'a vue glisser sous les 350 euros en promo cet hiver, là où la bague Oura 5 réclame 429 à 529 euros plus un abonnement de 5,99 euros par mois, et où le Whoop ne fonctionne qu'avec un abonnement, environ 199 euros par an. Seul le Fitbit Air casse les prix, à une centaine d'euros.
Tension et score de sommeil, les arguments santé d'Apple
Au-delà du test, la Series 11 mise sur deux fonctions arrivées avec watchOS 26. La première surveille les signes d'hypertension chronique en analysant la réponse des vaisseaux sur trente jours, et vous prévient discrètement si quelque chose cloche. La seconde, c'est un score de sommeil sur 100, calculé à partir de la durée pour 50 points, de l'heure du coucher pour 30 points et des interruptions pour les 20 derniers. Bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas la dernière montre : les Series 9 et 10 récupèrent ces deux nouveautés via la simple mise à jour. Et tout ça, Apple le donne sans paywall, là où Oura et Whoop verrouillent une partie de leurs analyses derrière un abonnement.
On en dit quoi ?
Le résultat fait plaisir à Apple, forcément, mais il faut le prendre pour ce qu'il est : un test mené par une seule personne, sur quelques nuits, pas une méta-étude. D'autres travaux donnent d'ailleurs l'Oura un peu devant sur le classement fin des phases de sommeil, et une bague reste bien plus confortable à garder la nuit qu'une montre au poignet. L'argument qui fait vraiment mouche, c'est l'absence d'abonnement : payer chaque mois pour lire ses propres battements de cœur, ça finit par agacer. Apple a beau vendre sa montre plus cher à l'achat, sur trois ans le calcul penche nettement de son côté.