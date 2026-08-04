Google Health peut (enfin) synchroniser directement ses données vers Apple Santé

Qu’en penser ?



Pendant longtemps, les géants de la tech ont cherché à enfermer les utilisateurs dans leurs propres écosystèmes. Cette mise à jour montre que les lignes commencent à bouger, notamment dans le domaine de la santé où la circulation des données devient un véritable enjeu.



Pour Apple, cette ouverture renforce encore le rôle central d’Apple Santé, qui s’impose progressivement comme un tableau de bord universel des données médicales. Pour Google, c’est aussi une manière de rendre Fitbit plus attractif auprès des utilisateurs d’iPhone. Finalement, ce sont surtout les utilisateurs qui sortent gagnants de cette collaboration tardive, mais attendue depuis plus d’une décennie.