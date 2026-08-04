Google Health peut (enfin) synchroniser directement ses données vers Apple Santé
Par Laurence - Publié le
C’était une lacune qui durait depuis plus de dix ans. Google permet désormais de synchroniser les données de Google Health vers Apple Santé. Voilà bien une évolution attendue par les utilisateurs de Fitbit et des Pixel Watch, qui pourront enfin retrouver leurs données de santé dans l’écosystème Apple, et ce, sans passer par des applications tierces.
Google déploie la version 5.05 de son application Google Health (Fitbit) (ex-Fitbit) sur iPhone, avec une nouveauté importante : la synchronisation des données vers Apple Santé. Jusqu’à présent, l’application pouvait uniquement lire les informations enregistrées dans HealthKit afin de les intégrer à Google Health. En revanche, les données collectées par une montre Pixel Watch ou un bracelet Fitbit restaient bloquées dans l’écosystème Google.
Désormais, les utilisateurs peuvent transférer leurs activités physiques, leur nombre de pas, leur sommeil, leurs constantes vitales et d’autres données directement vers Apple Santé. L’option est accessible dans Connexions > Applications et services, où il suffit d’autoriser Apple Santé.
Cette évolution met fin à une incompatibilité historique. Lors du lancement de HealthKit avec iOS 8 en 2014, Fitbit avait rapidement indiqué ne pas vouloir prendre en charge la plateforme d’Apple. Pendant plus de dix ans, les utilisateurs ont dû se contenter de solutions de contournement ou d’applications tierces pour récupérer leurs données dans Apple Santé.
Avec cette mise à jour, Google adopte enfin une synchronisation bidirectionnelle. Apple Santé pouvait déjà partager ses données avec Google Health ; c’est désormais l’inverse qui devient possible. Toutes les informations ne sont toutefois pas encore concernées. Certains utilisateurs signalent par exemple que la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) ne se synchronise pas encore.
Cette nouveauté devrait faciliter le quotidien des personnes utilisant plusieurs appareils ou changeant d’écosystème. Les données synchronisées dans Apple Santé pourront ensuite être exploitées par les nombreuses applications compatibles avec HealthKit, sans manipulation supplémentaire.
Google profite également de cette mise à jour pour introduire les Smart Health Links, une fonction permettant de partager plus facilement des dossiers médicaux avec un professionnel de santé ou un proche.
Pendant longtemps, les géants de la tech ont cherché à enfermer les utilisateurs dans leurs propres écosystèmes. Cette mise à jour montre que les lignes commencent à bouger, notamment dans le domaine de la santé où la circulation des données devient un véritable enjeu.
Pour Apple, cette ouverture renforce encore le rôle central d’Apple Santé, qui s’impose progressivement comme un tableau de bord universel des données médicales. Pour Google, c’est aussi une manière de rendre Fitbit plus attractif auprès des utilisateurs d’iPhone. Finalement, ce sont surtout les utilisateurs qui sortent gagnants de cette collaboration tardive, mais attendue depuis plus d’une décennie.
FITBIT ENVOIE ENFIN SES DONNÉES VERS APPLE SANTÉ
Google déploie la version 5.05 de son application Google Health (Fitbit) (ex-Fitbit) sur iPhone, avec une nouveauté importante : la synchronisation des données vers Apple Santé. Jusqu’à présent, l’application pouvait uniquement lire les informations enregistrées dans HealthKit afin de les intégrer à Google Health. En revanche, les données collectées par une montre Pixel Watch ou un bracelet Fitbit restaient bloquées dans l’écosystème Google.
Désormais, les utilisateurs peuvent transférer leurs activités physiques, leur nombre de pas, leur sommeil, leurs constantes vitales et d’autres données directement vers Apple Santé. L’option est accessible dans Connexions > Applications et services, où il suffit d’autoriser Apple Santé.
UNE LIMITATION QUI DATAIT DE 2014
Cette évolution met fin à une incompatibilité historique. Lors du lancement de HealthKit avec iOS 8 en 2014, Fitbit avait rapidement indiqué ne pas vouloir prendre en charge la plateforme d’Apple. Pendant plus de dix ans, les utilisateurs ont dû se contenter de solutions de contournement ou d’applications tierces pour récupérer leurs données dans Apple Santé.
Avec cette mise à jour, Google adopte enfin une synchronisation bidirectionnelle. Apple Santé pouvait déjà partager ses données avec Google Health ; c’est désormais l’inverse qui devient possible. Toutes les informations ne sont toutefois pas encore concernées. Certains utilisateurs signalent par exemple que la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) ne se synchronise pas encore.
UNE OUVERTURE QUI PROFITE AUX UTILISATEURS
Cette nouveauté devrait faciliter le quotidien des personnes utilisant plusieurs appareils ou changeant d’écosystème. Les données synchronisées dans Apple Santé pourront ensuite être exploitées par les nombreuses applications compatibles avec HealthKit, sans manipulation supplémentaire.
Google profite également de cette mise à jour pour introduire les Smart Health Links, une fonction permettant de partager plus facilement des dossiers médicaux avec un professionnel de santé ou un proche.
Qu’en penser ?
Pendant longtemps, les géants de la tech ont cherché à enfermer les utilisateurs dans leurs propres écosystèmes. Cette mise à jour montre que les lignes commencent à bouger, notamment dans le domaine de la santé où la circulation des données devient un véritable enjeu.
Pour Apple, cette ouverture renforce encore le rôle central d’Apple Santé, qui s’impose progressivement comme un tableau de bord universel des données médicales. Pour Google, c’est aussi une manière de rendre Fitbit plus attractif auprès des utilisateurs d’iPhone. Finalement, ce sont surtout les utilisateurs qui sortent gagnants de cette collaboration tardive, mais attendue depuis plus d’une décennie.