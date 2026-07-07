watchOS 27 fait le plein de nouveautés : app Siri, Santé, exercices, cycles...
Par Laurence - Publié le
Apple continue de faire évoluer watchOS 27 avant sa sortie officielle prévue à l’automne. Avec la troisième bêta destinée aux développeurs, la firme active enfin l’une des fonctionnalités les plus attendues : Siri AI sur l’Apple Watch. En parallèle, cette nouvelle version apporte plusieurs améliorations autour de la santé, du sport et du suivi d’activité.
Présentée lors de la WWDC, l’intégration de Siri AI sur l’Apple Watch n’était jusqu’à présent qu’une jolie promesse. La bêta 3 de watchOS 27 active enfin cette nouveauté.
Concrètement, une nouvelle app Siri fait son apparition au centre de la grille dynamique accessible via la couronne numérique -une place de choix montrant que l’IA est désormais au centre de l’expérience utilisateur.
Les utilisateurs pourront désormais lancer des conversations avec la nouvelle version de Siri directement depuis leur montre, poser des questions plus complexes ou effectuer des demandes plus naturelles. Comme sur les autres appareils Apple, le traitement repose toutefois sur un iPhone compatible Apple Intelligence situé à proximité. L’Apple Watch sert principalement d’interface, tandis que les calculs sont réalisés sur l’iPhone. Les conversations sont ensuite synchronisées avec l’application Siri sur l’iPhone, l’iPad et le Mac.
Malheureusement, de notre côté de l’Atlantique, l’application si elle est bien visible n'est pas vraiment fonctionnelle… En effet les nouvelles fonctions d’IA de Cupertino ne sont pas disponibles en Europe en raison du DMA.
Apple continue également d’enrichir les fonctionnalités santé de watchOS. L’application Suivi de cycle est désormais capable d’analyser les cycles enregistrés afin de détecter des tendances pouvant évoquer une périménopause.
Les utilisatrices concernées recevront alors une notification ainsi que des contenus informatifs. Comme pour le suivi des cycles, elles pourront enregistrer les symptômes associés.
Apple précise néanmoins que cette fonction s’adresse aux personnes âgées de 40 ans et plus et qu’elle ne remplace évidemment ni un diagnostic médical ni un suivi par un professionnel de santé.
L’assistant sportif Workout Buddy, introduit avec watchOS 26, évolue lui aussi. L’IA fournit désormais des commentaires plus personnalisés en tenant compte de l’historique d’entraînement. Elle peut par exemple motiver l’utilisateur en fonction de son allure habituelle, de la distance parcourue ou de la durée de ses séances.
Notons qu'il peut désormais fonctionner sans iPhone à proximité, un avantage appréciable pour toutes les séances de sport où l’on préfère laisser son smartphone à la maison. Enfin, Apple ajoute également une prise en charge de l’espagnol pour rendre cet accompagnement plus accessible.
Apple profite aussi de cette bêta pour améliorer plusieurs éléments du suivi d’activité. Les algorithmes de détection de mouvement ont été revus afin d’obtenir une mesure plus précise des distances lors des marches et courses réalisées sur tapis de course.
La firme harmonise également le comptage des pas entre les applications Santé et Fitness, qui affichent désormais les mêmes données, évitant ainsi les écarts parfois constatés jusqu’à présent.
Cette troisième bêta de watchOS 27 ne révolutionne pas encore l’Apple Watch, mais elle active enfin l’une des principales nouveautés annoncées lors de la WWDC : Siri AI. Les améliorations apportées à Workout Buddy, au suivi de la santé féminine et à la précision des activités montrent également qu’Apple continue de miser sur les usages quotidiens plutôt que sur une simple accumulation de nouvelles fonctions. D’autres nouveautés pourraient encore arriver d’ici la présentation attendue des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 à la rentrée.
Siri AI débarque sur l'Apple Watch
Présentée lors de la WWDC, l’intégration de Siri AI sur l’Apple Watch n’était jusqu’à présent qu’une jolie promesse. La bêta 3 de watchOS 27 active enfin cette nouveauté.
Concrètement, une nouvelle app Siri fait son apparition au centre de la grille dynamique accessible via la couronne numérique -une place de choix montrant que l’IA est désormais au centre de l’expérience utilisateur.
Les utilisateurs pourront désormais lancer des conversations avec la nouvelle version de Siri directement depuis leur montre, poser des questions plus complexes ou effectuer des demandes plus naturelles. Comme sur les autres appareils Apple, le traitement repose toutefois sur un iPhone compatible Apple Intelligence situé à proximité. L’Apple Watch sert principalement d’interface, tandis que les calculs sont réalisés sur l’iPhone. Les conversations sont ensuite synchronisées avec l’application Siri sur l’iPhone, l’iPad et le Mac.
Malheureusement, de notre côté de l’Atlantique, l’application si elle est bien visible n'est pas vraiment fonctionnelle… En effet les nouvelles fonctions d’IA de Cupertino ne sont pas disponibles en Europe en raison du DMA.
Un suivi de la ménopause plus complet
Apple continue également d’enrichir les fonctionnalités santé de watchOS. L’application Suivi de cycle est désormais capable d’analyser les cycles enregistrés afin de détecter des tendances pouvant évoquer une périménopause.
Les utilisatrices concernées recevront alors une notification ainsi que des contenus informatifs. Comme pour le suivi des cycles, elles pourront enregistrer les symptômes associés.
Apple précise néanmoins que cette fonction s’adresse aux personnes âgées de 40 ans et plus et qu’elle ne remplace évidemment ni un diagnostic médical ni un suivi par un professionnel de santé.
un Workout buddy plus intelligent
L’assistant sportif Workout Buddy, introduit avec watchOS 26, évolue lui aussi. L’IA fournit désormais des commentaires plus personnalisés en tenant compte de l’historique d’entraînement. Elle peut par exemple motiver l’utilisateur en fonction de son allure habituelle, de la distance parcourue ou de la durée de ses séances.
Notons qu'il peut désormais fonctionner sans iPhone à proximité, un avantage appréciable pour toutes les séances de sport où l’on préfère laisser son smartphone à la maison. Enfin, Apple ajoute également une prise en charge de l’espagnol pour rendre cet accompagnement plus accessible.
Des mesures plus précises en intérieur
Apple profite aussi de cette bêta pour améliorer plusieurs éléments du suivi d’activité. Les algorithmes de détection de mouvement ont été revus afin d’obtenir une mesure plus précise des distances lors des marches et courses réalisées sur tapis de course.
La firme harmonise également le comptage des pas entre les applications Santé et Fitness, qui affichent désormais les mêmes données, évitant ainsi les écarts parfois constatés jusqu’à présent.
watchOS 27 : toutes les nouveautés à venir sur l'Apple Watch
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Cette troisième bêta de watchOS 27 ne révolutionne pas encore l’Apple Watch, mais elle active enfin l’une des principales nouveautés annoncées lors de la WWDC : Siri AI. Les améliorations apportées à Workout Buddy, au suivi de la santé féminine et à la précision des activités montrent également qu’Apple continue de miser sur les usages quotidiens plutôt que sur une simple accumulation de nouvelles fonctions. D’autres nouveautés pourraient encore arriver d’ici la présentation attendue des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 à la rentrée.