watchOS 27 fait le plein de nouveautés : app Siri, Santé, exercices, cycles...

QU’EN PENSER ?



Cette troisième bêta de watchOS 27 ne révolutionne pas encore l’Apple Watch, mais elle active enfin l’une des principales nouveautés annoncées lors de la WWDC : Siri AI. Les améliorations apportées à Workout Buddy, au suivi de la santé féminine et à la précision des activités montrent également qu’Apple continue de miser sur les usages quotidiens plutôt que sur une simple accumulation de nouvelles fonctions. D’autres nouveautés pourraient encore arriver d’ici la présentation attendue des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 à la rentrée.