Apple Watch Series 12 : attention, les modèles en céramique sont plus gros et plus lourds

UNE 46 MM QUI MESURE EN RÉALITÉ 47 MM

LE RETOUR DE LA CÉRAMIQUE SIX ANS PLUS TARD

QU’EN PENSER ?



Un millimètre supplémentaire ne devrait évidemment pas transformer l’expérience au poignet. Le poids est en revanche plus significatif, particulièrement face à l’aluminium. Ce petit détail montre surtout que le retour de la céramique a nécessité quelques compromis dans la conception du boîtier. Un choix qui pourrait toutefois facilement se faire oublier face au rendu très particulier de ce matériau, absent de la gamme depuis six ans.

(pas de changement depuis l'année dernière). Pourtant, ces chiffres ne correspondent pas exactement aux mêmes dimensions selon le matériau choisi. La Series 12 de 46 mm en aluminium ou en titane mesure 46 × 40 × 9,7 mm.Les versions aluminium et titane de 42 mm affichent des dimensions de 42 × 37 × 9,7 mm, tandis que la céramique passe à 43 × 37 × 9,85 mm. La différence reste évidemment très faible au poignet, mais la situation est assez inhabituelle : Apple semble proposer pour la première fois des boîtiers aux dimensions différentes en fonction du matériau utilisé.. Apple annonce exactement la même surface d’affichage quel que soit le matériau : 1 196 mm² sur la version 46 mm et 970 mm² sur la 42 mm.Autrement dit,. Apple n’explique pas précisément cette différence, mais elle pourrait être liée aux contraintes de fabrication et de résistance de la céramique. Pour rappel, les anciennes Apple Watch Edition en céramique conservaient autrefois les mêmes dimensions que les autres matériaux.En 46 mm, la Series 12 en aluminium pèse 39,5 grammes et celle en titane 44,9 grammes. Les modèles en céramique atteignent. La différence pèse ! Le modèle le plus lourd affiche ainsi environ 34 % de plus que l’aluminium et 18 % de plus que le titane. Même constat en 42 mm, avec 41,7 à 42,8 grammes pour la céramique, contre 32,2 grammes en aluminium et 36,5 grammes en titane.Apple n’avait plus proposé ce matériau depuis l’Apple Watch Series 5 de 2019. La céramique avait ensuite disparu avec la Series 6 en 2020. Son retour se fait logiquement sur le haut de gamme., contre 449 euros pour l’aluminium et 799 euros pour le titane. Deux finitions sont proposées, Blanc Perle et Bleu Nuit, avec une commercialisation prévue le 18 septembre.