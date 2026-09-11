Apple Watch Series 12 : attention, les modèles en céramique sont plus gros et plus lourds
Par Laurence - Publié le
La céramique fait son grand retour avec l’Apple Watch Series 12, six ans après sa disparition. Mais les fiches techniques d’Apple révèlent une petite particularité : à taille équivalente, les nouvelles versions en céramique sont légèrement plus imposantes que celles en aluminium ou en titane.
Apple commercialise sa Series 12 en deux tailles, 42 et 46 mm (pas de changement depuis l'année dernière). Pourtant, ces chiffres ne correspondent pas exactement aux mêmes dimensions selon le matériau choisi. La Series 12 de 46 mm en aluminium ou en titane mesure 46 × 40 × 9,7 mm. Mais la version en céramique atteint de son côté 47 × 41 × 9,85 mm. Elle gagne donc un millimètre en hauteur et en largeur, mais également 0,15 mm en épaisseur.
Même constat sur le petit modèle. Les versions aluminium et titane de 42 mm affichent des dimensions de 42 × 37 × 9,7 mm, tandis que la céramique passe à 43 × 37 × 9,85 mm. La différence reste évidemment très faible au poignet, mais la situation est assez inhabituelle : Apple semble proposer pour la première fois des boîtiers aux dimensions différentes en fonction du matériau utilisé.
Cette légère augmentation ne permet pas de profiter d’un écran plus grand. Apple annonce exactement la même surface d’affichage quel que soit le matériau : 1 196 mm² sur la version 46 mm et 970 mm² sur la 42 mm.
Autrement dit, les quelques millimètres supplémentaires sont entièrement liés au boîtier. Apple n’explique pas précisément cette différence, mais elle pourrait être liée aux contraintes de fabrication et de résistance de la céramique. Pour rappel, les anciennes Apple Watch Edition en céramique conservaient autrefois les mêmes dimensions que les autres matériaux.
La différence se ressent davantage sur la balance. En 46 mm, la Series 12 en aluminium pèse 39,5 grammes et celle en titane 44,9 grammes. Les modèles en céramique atteignent 51,3 grammes en Blanc Perle et 52,9 grammes en Bleu Nuit. La différence pèse ! Le modèle le plus lourd affiche ainsi environ 34 % de plus que l’aluminium et 18 % de plus que le titane. Même constat en 42 mm, avec 41,7 à 42,8 grammes pour la céramique, contre 32,2 grammes en aluminium et 36,5 grammes en titane.
Apple n’avait plus proposé ce matériau depuis l’Apple Watch Series 5 de 2019. La céramique avait ensuite disparu avec la Series 6 en 2020. Son retour se fait logiquement sur le haut de gamme. L’Apple Watch Series 12 en céramique débute à 1049 euros / 1099 euros, contre 449 euros pour l’aluminium et 799 euros pour le titane. Deux finitions sont proposées, Blanc Perle et Bleu Nuit, avec une commercialisation prévue le 18 septembre.
Un millimètre supplémentaire ne devrait évidemment pas transformer l’expérience au poignet. Le poids est en revanche plus significatif, particulièrement face à l’aluminium. Ce petit détail montre surtout que le retour de la céramique a nécessité quelques compromis dans la conception du boîtier. Un choix qui pourrait toutefois facilement se faire oublier face au rendu très particulier de ce matériau, absent de la gamme depuis six ans.
UNE 46 MM QUI MESURE EN RÉALITÉ 47 MM
Apple commercialise sa Series 12 en deux tailles, 42 et 46 mm (pas de changement depuis l'année dernière). Pourtant, ces chiffres ne correspondent pas exactement aux mêmes dimensions selon le matériau choisi. La Series 12 de 46 mm en aluminium ou en titane mesure 46 × 40 × 9,7 mm. Mais la version en céramique atteint de son côté 47 × 41 × 9,85 mm. Elle gagne donc un millimètre en hauteur et en largeur, mais également 0,15 mm en épaisseur.
Même constat sur le petit modèle. Les versions aluminium et titane de 42 mm affichent des dimensions de 42 × 37 × 9,7 mm, tandis que la céramique passe à 43 × 37 × 9,85 mm. La différence reste évidemment très faible au poignet, mais la situation est assez inhabituelle : Apple semble proposer pour la première fois des boîtiers aux dimensions différentes en fonction du matériau utilisé.
Cette légère augmentation ne permet pas de profiter d’un écran plus grand. Apple annonce exactement la même surface d’affichage quel que soit le matériau : 1 196 mm² sur la version 46 mm et 970 mm² sur la 42 mm.
Autrement dit, les quelques millimètres supplémentaires sont entièrement liés au boîtier. Apple n’explique pas précisément cette différence, mais elle pourrait être liée aux contraintes de fabrication et de résistance de la céramique. Pour rappel, les anciennes Apple Watch Edition en céramique conservaient autrefois les mêmes dimensions que les autres matériaux.
La différence se ressent davantage sur la balance. En 46 mm, la Series 12 en aluminium pèse 39,5 grammes et celle en titane 44,9 grammes. Les modèles en céramique atteignent 51,3 grammes en Blanc Perle et 52,9 grammes en Bleu Nuit. La différence pèse ! Le modèle le plus lourd affiche ainsi environ 34 % de plus que l’aluminium et 18 % de plus que le titane. Même constat en 42 mm, avec 41,7 à 42,8 grammes pour la céramique, contre 32,2 grammes en aluminium et 36,5 grammes en titane.
LE RETOUR DE LA CÉRAMIQUE SIX ANS PLUS TARD
Apple n’avait plus proposé ce matériau depuis l’Apple Watch Series 5 de 2019. La céramique avait ensuite disparu avec la Series 6 en 2020. Son retour se fait logiquement sur le haut de gamme. L’Apple Watch Series 12 en céramique débute à 1049 euros / 1099 euros, contre 449 euros pour l’aluminium et 799 euros pour le titane. Deux finitions sont proposées, Blanc Perle et Bleu Nuit, avec une commercialisation prévue le 18 septembre.
QU’EN PENSER ?
Un millimètre supplémentaire ne devrait évidemment pas transformer l’expérience au poignet. Le poids est en revanche plus significatif, particulièrement face à l’aluminium. Ce petit détail montre surtout que le retour de la céramique a nécessité quelques compromis dans la conception du boîtier. Un choix qui pourrait toutefois facilement se faire oublier face au rendu très particulier de ce matériau, absent de la gamme depuis six ans.