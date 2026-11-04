La Galaxy Ring dépiste enfin l'apnée du sommeil, mais il y a un problème
Par Vincent Lautier - Publié le
La Galaxy Ring devient la première bague connectée au monde autorisée à traquer l'apnée du sommeil. La FDA américaine a validé une version dopée à l'IA qui estime la gravité des troubles respiratoires au lieu de se contenter d'une simple alerte. Le déploiement démarre aux États-Unis et en Corée du Sud, sur la bague et sur les Galaxy Watch les plus récentes.
Samsung a décroché le feu vert de la FDA cet été et commence à déployer la fonction via une mise à jour de l'application Samsung Health Monitor, l'autorité sanitaire coréenne ayant donné son accord elle aussi. La firme avait déjà obtenu une première autorisation en 2024 pour sa Galaxy Watch, qui se contentait alors de repérer les signes d'une apnée obstructive modérée à sévère, sans plus de détail. Aucune bague concurrente ne propose l'équivalent, pas même l'Oura Ring, qui suit bien certaines perturbations nocturnes mais sans validation médicale.
Deux nuits suffisent
La nouvelle version utilise un algorithme qui compte les perturbations respiratoires par heure de sommeil et surveille les baisses d'oxygène dans le sang. Il faut dormir au moins cinq heures, deux nuits dans une fenêtre de dix jours, et Samsung Health Monitor classe ensuite le risque en trois niveaux, d'une apnée légère à des épisodes fréquents. Samsung insiste bien sur le fait qu'il s'agit de dépistage et pas de diagnostic, l'idée étant d'arriver chez le médecin avec des données concrètes plutôt qu'avec un vague ressenti de fatigue. Côté montres, la Galaxy Watch 9 et la Watch Ultra 2 sont servies en premier, et les Galaxy Watch 7 et 8 suivront par mise à jour, sans date précise.
Par chez nous, la situation est un peu agaçante. La détection d'apnée première génération fonctionne bien sur les Galaxy Watch en France, grâce à une certification européenne obtenue en 2025. Mais cette version améliorée avec ses niveaux de gravité ne concerne pour le moment que les États-Unis et la Corée du Sud, et la Galaxy Ring vendue 449 euros chez nous n'a toujours aucune fonction d'apnée activée. Il faudra passer par une nouvelle certification CE avant d'en profiter, et Samsung ne donne aucun calendrier pour l'Europe.
L'idée est vraiment bonne. L'apnée du sommeil passe souvent inaperçue pendant des années, et une bague qu'on garde au doigt toutes les nuits a plus de chances de la repérer qu'une montre qu'on enlève régulièrement pour la recharger. Le classement par niveaux devrait en plus éviter de paniquer tout le monde au premier ronflement. On aimerait juste que ces fonctions santé cessent d'arriver chez nous avec un an de retard, parce que c'est à peu près le seul argument qui manque encore à cette bague.
Une première mondiale pour une bague
Samsung a décroché le feu vert de la FDA cet été et commence à déployer la fonction via une mise à jour de l'application Samsung Health Monitor, l'autorité sanitaire coréenne ayant donné son accord elle aussi. La firme avait déjà obtenu une première autorisation en 2024 pour sa Galaxy Watch, qui se contentait alors de repérer les signes d'une apnée obstructive modérée à sévère, sans plus de détail. Aucune bague concurrente ne propose l'équivalent, pas même l'Oura Ring, qui suit bien certaines perturbations nocturnes mais sans validation médicale.
Deux nuits suffisent
La nouvelle version utilise un algorithme qui compte les perturbations respiratoires par heure de sommeil et surveille les baisses d'oxygène dans le sang. Il faut dormir au moins cinq heures, deux nuits dans une fenêtre de dix jours, et Samsung Health Monitor classe ensuite le risque en trois niveaux, d'une apnée légère à des épisodes fréquents. Samsung insiste bien sur le fait qu'il s'agit de dépistage et pas de diagnostic, l'idée étant d'arriver chez le médecin avec des données concrètes plutôt qu'avec un vague ressenti de fatigue. Côté montres, la Galaxy Watch 9 et la Watch Ultra 2 sont servies en premier, et les Galaxy Watch 7 et 8 suivront par mise à jour, sans date précise.
La France devra patienter
Par chez nous, la situation est un peu agaçante. La détection d'apnée première génération fonctionne bien sur les Galaxy Watch en France, grâce à une certification européenne obtenue en 2025. Mais cette version améliorée avec ses niveaux de gravité ne concerne pour le moment que les États-Unis et la Corée du Sud, et la Galaxy Ring vendue 449 euros chez nous n'a toujours aucune fonction d'apnée activée. Il faudra passer par une nouvelle certification CE avant d'en profiter, et Samsung ne donne aucun calendrier pour l'Europe.
On en dit quoi ?
L'idée est vraiment bonne. L'apnée du sommeil passe souvent inaperçue pendant des années, et une bague qu'on garde au doigt toutes les nuits a plus de chances de la repérer qu'une montre qu'on enlève régulièrement pour la recharger. Le classement par niveaux devrait en plus éviter de paniquer tout le monde au premier ronflement. On aimerait juste que ces fonctions santé cessent d'arriver chez nous avec un an de retard, parce que c'est à peu près le seul argument qui manque encore à cette bague.