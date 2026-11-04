La Galaxy Ring dépiste enfin l'apnée du sommeil, mais il y a un problème

On en dit quoi ?



L'idée est vraiment bonne. L'apnée du sommeil passe souvent inaperçue pendant des années, et une bague qu'on garde au doigt toutes les nuits a plus de chances de la repérer qu'une montre qu'on enlève régulièrement pour la recharger. Le classement par niveaux devrait en plus éviter de paniquer tout le monde au premier ronflement. On aimerait juste que ces fonctions santé cessent d'arriver chez nous avec un an de retard, parce que c'est à peu près le seul argument qui manque encore à cette bague.