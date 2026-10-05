Clap de fin pour Band-Band : le spécialiste français des bracelets Apple Watch ferme ses portes
Par Laurence - Publié le
Après plus de dix ans à habiller les Apple Watch, Band-Band tire sa révérence. La société française vient de fermer définitivement sa boutique en ligne, mettant un terme à une aventure que Mac4Ever suivait quasiment depuis ses débuts.
En se rendant sur le site de Band-Band, les visiteurs sont désormais accueillis par une page annonçant la fermeture définitive de la boutique.
L’histoire de Band-Band est intimement liée à celle de l’Apple Watch. La société a été créée en 2015, l’année même de l’arrivée de la première montre connectée d’Apple. Elle s’est rapidement spécialisée dans les bracelets alternatifs à ceux de Cupertino, avec des modèles en cuir, métal, nylon ou encore en silicone.
Mac4Ever suivait d’ailleurs la marque depuis de nombreuses années. Dès 2017, nous avions testé ses premiers bracelets en cuir Made in France, fabriqués en Haute-Savoie en partenariat avec des tanneries françaises. Les modèles Corium, Sobek ou Astralis nous avaient alors séduits par leurs finitions et la qualité de leur cuir.
Au fil des années, Band-Band avait considérablement étoffé son catalogue, allant jusqu’à proposer quelques collaborations plus inattendues. En 2021, nous vous avions ainsi présenté en vidéo une collection réalisée avec les frères de Paul Pogba, avec des modèles en cuir et en caoutchouc.
Mais l’une des aventures les plus intéressantes de Band-Band restera certainement Eternel, sa marque de bracelets haut de gamme fabriqués en France. En 2022, nous avions eu l’occasion d’aller directement dans les manufactures afin de vous montrer les différentes étapes de fabrication de ces bracelets : découpe du cuir, assemblage, couture ou encore finitions.
Quelques mois plus tard, nous étions également partis visiter les ateliers lyonnais d'Ictyos, spécialistes mondiaux de ce type de transformation pour découvrir un matériau nettement plus inhabituel : le cuir de poisson. Des peaux récupérées notamment auprès de restaurants locaux étaient tannées afin d’être transformées en cuir marin, puis utilisées en maroquinerie et pour certains bracelets Eternel.
Au fil des années, plusieurs modèles Band-Band et Eternel sont passés entre les mains -et surtout les poignets- de la rédaction. En 2022, nous vous présentions ainsi une nouvelle collection printanière Eternel, avant de revenir en 2024 sur les bracelets Maryline et leurs cuirs aux reflets métalliques et pailletés. Ou encore les très colorés Holi Mix. C’était justement l’un des intérêts de Band-Band : proposer une alternative aux bracelets officiels Apple, avec un catalogue immense et des tarifs beaucoup plus accessibles sans rogner sur la qualité.
C’est évidemment une page qui se tourne pour l’écosystème Apple français. Arrivée en même temps ou presque que l’Apple Watch, Band-Band aura accompagné la montre de Cupertino pendant plus de dix ans et traversé toutes ses générations, de la toute première Series jusqu’aux modèles les plus récents. Au-delà des promotions et des innombrables bracelets que nous avons relayés au fil des années, on retiendra surtout la volonté de la société de remettre en avant le savoir-faire français mais aussi de très belles rencontres dans les manufactures à l’occasion de nos reportages.
Band-Band ferme définitivement
En se rendant sur le site de Band-Band, les visiteurs sont désormais accueillis par une page annonçant la fermeture définitive de la boutique.
Depuis près de dix ans, Band-Band vous accompagne avec une même envie : imaginer des accessoires Apple simples, beaux et accessibles, explique l’équipe, avant d’annoncer que
cette aventure prend fin et notre boutique ferme définitivement ses portes. La société ne donne pour l’instant aucune précision sur les raisons de cette fermeture.
Une aventure commencée avec l’Apple Watch
L’histoire de Band-Band est intimement liée à celle de l’Apple Watch. La société a été créée en 2015, l’année même de l’arrivée de la première montre connectée d’Apple. Elle s’est rapidement spécialisée dans les bracelets alternatifs à ceux de Cupertino, avec des modèles en cuir, métal, nylon ou encore en silicone.
Mac4Ever suivait d’ailleurs la marque depuis de nombreuses années. Dès 2017, nous avions testé ses premiers bracelets en cuir Made in France, fabriqués en Haute-Savoie en partenariat avec des tanneries françaises. Les modèles Corium, Sobek ou Astralis nous avaient alors séduits par leurs finitions et la qualité de leur cuir.
Au fil des années, Band-Band avait considérablement étoffé son catalogue, allant jusqu’à proposer quelques collaborations plus inattendues. En 2021, nous vous avions ainsi présenté en vidéo une collection réalisée avec les frères de Paul Pogba, avec des modèles en cuir et en caoutchouc.
Eternel et le pari du Made in France
Mais l’une des aventures les plus intéressantes de Band-Band restera certainement Eternel, sa marque de bracelets haut de gamme fabriqués en France. En 2022, nous avions eu l’occasion d’aller directement dans les manufactures afin de vous montrer les différentes étapes de fabrication de ces bracelets : découpe du cuir, assemblage, couture ou encore finitions.
Quelques mois plus tard, nous étions également partis visiter les ateliers lyonnais d'Ictyos, spécialistes mondiaux de ce type de transformation pour découvrir un matériau nettement plus inhabituel : le cuir de poisson. Des peaux récupérées notamment auprès de restaurants locaux étaient tannées afin d’être transformées en cuir marin, puis utilisées en maroquinerie et pour certains bracelets Eternel.
Des bracelets que l’on a souvent portés à la rédaction
Au fil des années, plusieurs modèles Band-Band et Eternel sont passés entre les mains -et surtout les poignets- de la rédaction. En 2022, nous vous présentions ainsi une nouvelle collection printanière Eternel, avant de revenir en 2024 sur les bracelets Maryline et leurs cuirs aux reflets métalliques et pailletés. Ou encore les très colorés Holi Mix. C’était justement l’un des intérêts de Band-Band : proposer une alternative aux bracelets officiels Apple, avec un catalogue immense et des tarifs beaucoup plus accessibles sans rogner sur la qualité.
Qu’en penser ?
C’est évidemment une page qui se tourne pour l’écosystème Apple français. Arrivée en même temps ou presque que l’Apple Watch, Band-Band aura accompagné la montre de Cupertino pendant plus de dix ans et traversé toutes ses générations, de la toute première Series jusqu’aux modèles les plus récents. Au-delà des promotions et des innombrables bracelets que nous avons relayés au fil des années, on retiendra surtout la volonté de la société de remettre en avant le savoir-faire français mais aussi de très belles rencontres dans les manufactures à l’occasion de nos reportages.