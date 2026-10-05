Clap de fin pour Band-Band : le spécialiste français des bracelets Apple Watch ferme ses portes

Qu’en penser ?



C’est évidemment une page qui se tourne pour l’écosystème Apple français. Arrivée en même temps ou presque que l’Apple Watch, Band-Band aura accompagné la montre de Cupertino pendant plus de dix ans et traversé toutes ses générations, de la toute première Series jusqu’aux modèles les plus récents. Au-delà des promotions et des innombrables bracelets que nous avons relayés au fil des années, on retiendra surtout la volonté de la société de remettre en avant le savoir-faire français mais aussi de très belles rencontres dans les manufactures à l’occasion de nos reportages.