Démontage des Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : de mauvaises surprises !

Une petite amélioration pour l’Apple Watch Series 12

Image iFixit

L’Apple Watch Ultra 4 évolue encore moins

iFixit accuse Apple de ne pas respecter le droit à la réparation

autres dommages

Google fait beaucoup mieux avec sa Pixel Watch

QU’EN PENSER ?



La languette de batterie de la Series 12 va dans le bon sens, mais elle ne règle pas le principal problème : il faut toujours risquer d’endommager l’écran avant même d’atteindre ce composant d’usure. Avec seulement 4/10 pour les Series 12 et Ultra 4 contre 9/10 pour la Pixel Watch 5, Apple dispose encore d’une belle marge de progression. Et après les efforts réalisés sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac, l’Apple Watch apparaît désormais comme l’un des mauvais élèves de la gamme en matière de réparabilité.

Pas de révolution sous le capot des nouvelles Apple Watch. Après avoir démonté la Series 12 et l’Ultra 4, iFixit constate surtout qu’Sur la Series 12, Apple utilise désormais une, qui permet de libérer la batterie en tirant simplement dessus. Sur les générations précédentes, il fallait faire levier avec un outil pour parvenir à la décoller.: iFixit mesure 1,461 Wh, contre 1,403 Wh sur l’Apple Watch Series 11 de 46 mm.. Le précédent connecteur ZIF et son adhésif disparaissent au profit d’un connecteur à pression maintenu par un support. Une bonne nouvelle en apparence, avec toutefois une contrepartie : remplacer l’écran nécessite désormais de retirer également la batterie.En effet, le problème majeur n’a pas changé.iFixit explique avoir dû chauffer la montre puis découper l’adhésif situé tout autour de la dalle. Les tolérances sont particulièrement faibles sur la Series 12 etLa situation est assezpuisque la batterie est précisément l’un des composants qui vieillissent le plus rapidement. La languette facilite certes son retrait une fois la montre ouverte, mais encore faut-il parvenir jusqu’à elle sans casser un écran coûteux.. Cette puce particulièrement compacte repose sur une architecture CPU dérivée de celle de l’A20 Pro. Les images réalisées par iFixit avec un scanner CT montrent une nouvelle fois à quel point Apple parvient à concentrer l’électronique dans un espace minuscule. Une prouesse d’intégration qui contribue évidemment à la finesse des Apple Watch, mais qui ne facilite pas leur réparation.Ces quelques évolutions permettent à la Series 12 d’obtenir, soit un point de mieux que le précédent modèle évalué par iFixit.Les quatre vis pentalobe visibles sous le boîtier pourraient laisser penser qu’Apple a facilité son ouverture. Il n’en est rien : elles permettent uniquement d’accéder au bloc de capteurs et leur retrait risque au passage de compromettre l’étanchéité.Après une, iFixit a pu soulever la dalle et découper son adhésif périphérique, avant de retirer quatre vis et un support pour déconnecter la batterie. Cette dernière gagne légèrement en capacité, passant de 2,313 Wh sur l’Ultra 3 à 2,444 Wh sur l’Ultra 4.Mais côté réparation, rien ne change vraiment. L’Apple Watch Ultra 4 obtient donc elle aussi, exactement comme les trois générations précédentes.Au-delà du démontage,L’organisation estime que l’Apple Watch ne respecte pas les lois sur le droit à la réparation adoptées dans dix États américains, parmi lesquels la Californie, l’Oregon, New York, le Texas ou encore Washington.Apple propose aujourd’hui des pièces, des outils et des manuels pour réparer soi-même certains iPhone, iPad et Mac via son programme Self Service Repair. Rien de comparable n’existe pour l’Apple Watch. Pour iFixit, la situation est difficilement justifiable : Apple dispose forcément des pièces, outils et procédures nécessaires puisque ses propres techniciens peuvent intervenir sur les montres.iFixit pointe également du doigt les tarifs pratiqués aux États-Unis. Apple estime à 99 dollars le remplacement d’une batterie sur une Series 12 GPS + Cellular et à 599 dollars une intervention pour d’autres dommages. Un montant particulièrement élevé puisque l’Apple Watch Series 12 en aluminium démarre à 399 dollars aux États-Unis, tandis que la version titane débute à 699 dollars.En France, la situation n'est guère plus avantageuse.. Pour certains dommages, la facture peut même devenir difficile à justifier : s, une intervention classée dans lespeut atteindre 739 €, soit davantage que le prix d'une Series 12 aluminium neuve, proposée à partir de 449 €. Avec AppleCare+, la batterie est en revanche remplacée gratuitement lorsqu'elle passe sous 80 % de sa capacité initiale, tandis qu'un dommage accidentel est facturé 65 € sur une Series 12 et 75 € sur une Ultra 4.Une montre utilisée quotidiennement pour surveiller certains paramètres peut devenir beaucoup plus importante pour son propriétaire qu’un simple accessoire électronique.Pour démontrer qu’une montre connectée dotée de fonctions de santé peut rester réparable,. La montre de Google obtient un impressionnant 9/10. Deux vis Torx et un joint permettent d’accéder à l’écran, tandis que quelques vis supplémentaires suffisent pour retirer la batterie.Elle propose pourtant elle aussi des fonctions de suivi cardiaque, notamment un ECG permettant de rechercher des signes de fibrillation auriculaire. Pour iFixit, Apple pourrait donc agir sur deux fronts : concevoir une montre plus facile à ouvrir et fournir les pièces, outils et documentations nécessaires à sa réparation.