Free élargit la possibilité d’échanger vos répéteurs contre du WiFi 7, mais est-ce une bonne idée ?

Des résultats décevants malgré les promesses

Croyez-nous, ceci ne suffira pas toujours, surtout si vos murs sont épais

Une alternative plus fiable : le routeur Mesh

Une bien meilleure solution

Une offre intéressante pour des besoins spécifiques

Annoncés comme une révolution, les répéteurs WiFi 7 de Free sont séduisants à première vue. Ils permettent d’étendre la portée du Wifi de votre Freebox à moins coût, et effectivement, ils fonctionnent, mais les performances ne sont pas au rendez-vous.Lors de nos tests, ces appareils n’ont pas tenu leurs promesses. Bien que les vitesses soient correctes en environnement optimal, la couverture reste inégale dans les grands espaces, même avec plusieurs répéteurs. Le problème se fait particulièrement ressentir quand on habite dans un logement qui a plusieurs étages ou qui nécessitent plusieurs répéteurs, le simple fait de se déplacer ou de changer d’étage risque de vous couper le réseau, pas génial.Face à ces limites, nous recommandons toujours de privilégier un routeur Mesh. Contrairement aux répéteurs, les systèmes Mesh offrent une couverture homogène et un réseau plus stable, même dans les habitations de grande taille ou à plusieurs étages.Ce type de solution fonctionne indépendamment de l’opérateur et s’intègre facilement avec les box WiFi existantes. Des marques comme Eero ou TP-Link Deco, bien qu’un peu plus onéreuses, garantissent une meilleure expérience utilisateur, et croyez-nous, c’est le jour et la nuit, comme nous l’évoquions sur ce test L’échange proposé par Free reste une option accessible pour les abonnés qui cherchent à moderniser leur réseau sans dépenser trop. Mais clairement, cette solution semble surtout adaptée aux espaces réduits ou à des besoins modérés en termes de connectivité.Si vous rencontrez des problèmes de débit ou de couverture avec votre box opérateur, investir dans un routeur Mesh sera probablement plus efficace à long terme, et ce quelque soit votre opérateur.Le WiFi des box internet n’est jamais à la hauteur de routeurs WiFi dédiés, qu’il vous suffit de connecter au dos de vos Box.