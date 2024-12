RED et Sosh : opérateurs préférés des Français

Les champions de la flexibilité

Des attentes toujours plus élevées

Sosh conserve son trône, plébiscitée pour son rapport qualité-prix et un service client à la hauteur des attentes. RED, de son côté, crée la surprise : deuxième place en 2024, contre l’avant-dernière l’année précédente. Pas mal pour un opérateur souvent critiqué par le passé. Leur recette ? Des forfaits mobiles simples, des box internet abordables et une promesse de transparence, sans frais cachés.RED, pourtant, a longtemps été pointé du doigt pour des augmentations de prix inattendues. Ont-ils cessé cette pratique ? Dites-le-nous en commentaires. En tout cas, sur nos propres forfaits, les prix semblent stables depuis un certain temps.Si les consommateurs apprécient la flexibilité et les prix, la qualité des services reste le nerf de la guerre. Et là, les chiffres refroidissent un peu :Internet fixe : seulement 56 % estiment que le réseau est à la hauteur.TV : encore bas, avec seulement 60 % de satisfaction.Notons également que les box internet premium, comme la Livebox Max d’Orange ou la Freebox Ultra, continuent de dominer le marché grâce à des services TV de meilleure qualité.devant la Freebox Ultra, un peu pénalisée par son prix élevé et quelques bugs réseau.Les box les plus appréciées sont la Freebox Ultra et la Livebox Max. La box la moins appréciée est la Bbox Fit de Bouygues Telecom , critiquée pour ses débits et la fiabilité de son réseau.Malgré les efforts des opérateurs (baisses de prix, augmentation des débits, etc.), les consommateurs ne se satisfont plus de simples promesses.Avec des clients toujours plus exigeants, RED et Sosh ont su tirer leur épingle du jeu cette année, mais il reste du chemin à parcourir, notamment pour améliorer les services TV et le réseau fixe