Orange lance son nouveau boitier TV 6 : caractéristiques, prix, tout ce qu'il faut savoir !

Voici le décodeur TV 6 d'Orange

Un décodeur plus réactif et économe en énergie

réduction moyenne de 70% de la consommation électrique grâce une plus grande sobriété lorsqu’il est allumé et grâce à son mode économie d’énergie

coques composées à 100% de plastique recyclé et recyclable, amovibles pour améliorer sa réparabilité

Orange lance aujourd'hui le nouveau Décodeur TV 6, alliant puissance, compacité et sobriété énergétique. Ce décodeur permet de profiter de tous les contenus de la TV d'Orange, dont les dernières applications des services de streaming, avec une expérience fluide et simple. Il a été développé dans une démarche d’écoconception afin de limiter son impact environnemental tout au long de son cycle de vie.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps après la publication anticipée d'un cliché par l'opérateur lui-même avant de voir arriver l'annonce officielle., reprenant le design compact et le revêtement en tissu des deux dernières générations de Livebox.Attention toutefois,Pour rappel, l'abonnement Livebox Max Fibre est l'offre haut de gamme de l'opérateur et comprend une Livebox 7 avec Wi-Fi 6E (pas de Wi-Fi 7 malheureusement, contrairement à la Freebox Ultra ),, le service Wifi Sérénité, une Airbox 20Go, la suite de sécurité Orange et l'anti-spam Stop Pub,. Ce tarif reste assez salé par rapport à la concurrence, mais certains peuvent préférer la stabilité du service de l'opérateur.La firme met en avant, un boitier plus compact,(sans préciser la capacité exacte),, une nouvelle télécommande moins plate que le modèle précédent, l'intégration d'Alexa, une, l'accès à plus de 300 chaînes et la possibilité d'enregistrer 300 heures de contenus, ainsi que desOrange indique qu'il s'agit. Ce nouveau boitier, qui a déjà été lancé l'année dernière en Pologne dans une version s'appuyant sur Android, semble conserver sur notre territoire son propre système d'exploitation. Reste à savoir si cette nouveauté permettra à Orange de séduire davantage de clients au sein d'un marché où la concurrence est rude.