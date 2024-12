Violences, humiliations en direct : la plateforme Kick pose problème, en France aussi

Une plateforme ambitieuse mais problématique

Une modération pointée du doigt

Vers un changement de cap ?

Lancée en 2022 pour concurrencer des géants comme Twitch , Kick s'est positionné avec deux arguments forts. Pour commencer, une rémunération exceptionnelle : 95 % des revenus générés reviennent aux créateurs, contre 50 % chez la concurrence, qui attire les influenceurs en quête de liberté éditoriale, parfois exclus des autres plateformes.Par exemple en France, Mediapart explique que la chaîne « Jeanpormanove » est devenue la plus suivie sur Kick, avec 160 000 abonnés et 15 000 spectateurs en direct chaque soir. Ses concepts, comme « Question pour un Golmon » ou « Des chiffres et des Illettrés », mettent en scène. JP, un ancien militaire, est soumis à des actes violents comme des des strangulations ou des jets de peinture. Coudoux, un homme handicapé sous curatelle, est fréquemment frappé et insulté. Ces contenus particulièrement choquants attirent une communauté active, qui multiplie les dons et les commentaires problématiques dans le chat.Naruto, l'un des animateurs de la chaîne, défend ces vidéos en affirmant que « les gens regardent pour les réactions atypiques de JP et Coudoux ». Mais selon Sophie Prétot, professeure en droit privé citée par Mediapart,, en particulier en raison des atteintes à la dignité humaine. Kick dit avoir mis en place une équipe de modération disponible 24h/24, mais dans. Après une suspension de quelques jours début décembre, les vidéos ont été remises en ligne, et la chaîne a repris ses activités habituelles.Cette souplesse n'est pas isolée :. Fondée par les créateurs du site Stake, interdit dans de nombreux pays, la plateforme a permis la diffusion de contenus de casino en ligne en France pendant près de 18 mois, avant de les interdire sous la pression des autorités.Pour Mediapart, ces dérives posent bien sûr question sur la responsabilité des plateformes. Bastien Louessard, spécialiste des médias numériques, explique à Mediapart que: « Les plateformes commencent souvent comme un far-west avant de se polir pour plaire aux annonceurs. »