Threads passe la barre des 300 millions d’utilisateurs

Depuis son lancement en juillet 2023, Threads a réussi à attirer une large audience, portée en grande partie par les utilisateurs déçus de X. À titre de comparaison, Threads comptait 275 millions d’utilisateurs en novembre dernier.Meta semble d’ailleurs avoir trouvé un rythme : l’application gagne environ 1 million de nouveaux inscrits par jour depuis trois mois, selon Adam Mosseri, le responsable de Threads (et d’Instagram).Face à cette croissance, son principal rival, Bluesky peine encore à suivre. La plateforme décentralisée a doublé son nombre d’utilisateurs en novembre, mais reste loin derrière avec environ 25 millions d’utilisateurs inscrits.Pour fidéliser sa communauté, Meta a lancé une série de nouveautés. Parmi elles, les fils personnalisés et les, des collections de comptes à suivre pour les nouveaux utilisateurs.Autre ajout récent : la possibilité de choisir son flux par défaut, ce qui devrait séduire les utilisateurs lassés des recommandations algorithmiques. Là aussi Bluesky proposait déjà cette possibilité.En parallèle, Meta suit également le mouvement des plateformes décentralisées en travaillant sur une compatibilité avec le protocole ActivityPub.Malgré son succès, Threads reste loin des chiffres de X, qui compte environ 250 millions d’utilisateurs quotidiens.Meta doit encore prouver que Threads peut devenir plus qu’un simple refuge pour les ex-utilisateurs de X.