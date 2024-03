Quelle est la particularité du nouvel Apple Store de Shanghai ?

Un magasin à mi-chemin entre tradition et modernité

d’ouvrir Apple Jing'an, un magasin qui allie harmonieusement le traditionnel et le moderne et complète parfaitement ce quartier historique de Shanghai

Today At Apple

des plus jeunes membres de l'Orchestre Symphonique de Shanghai pour partager l'avenir de la musique classique en magasin avec les clients

Il est le 8ème Apple Store à ouvrir dans la grande ville chinoise (et le 48e dans tout le pays).En arrivant depuis une place bordée d’érables, on découvre. Une fois à l’intérieur, on retrouve les traditionnelles tables en bois sur les côtés, mais également un escalier pour accéder au niveau inférieur.Tout autour de cet espace réservé notamment aux sessions Today At Apple,finissent de donner une impression de clarté à la particularité architecturale de ce site.Bien évidemment Deirdre O’Brien se dit ravie. À cette occasion,. L'image est très douce, le coeur de la fleur se confondant avec celui de la pomme.De nombreuses sessionsrythmeront la journée d’ouverture aux côtés d’un concertParmi les thèmes proposés, les visiteurs pourront découvrir le cadrage de la photographie d’architecture, comment bien débuter sur Mac , la photographie sur iPhone ou encode des ateliers vidéos.