Xmail : Elon Musk tease une alternative à Gmail

De son côté, Apple Mail domine déjà le marché avec 54 % des parts en 2024, contre seulement 31 % pour Gmail.

Lors d’une réponse sur X, Elon Musk a alimenté les rumeurs sur le développement d’un service de messagerie, Xmail. Ce dernier pourrait représenter une alternative à Gmail , aujourd’hui leader mondial avec 2,5 milliards d’utilisateurs. Avec environ 600 millions d’utilisateurs, X, la plateforme sociale de Musk , servirait de base pour cette nouvelle offre. Attention quand même, Xmail en est encore au stade de l’idée. Pour l’instant, tout repose sur un tweet de Musk, où il affirme que ce projet estBien qu’il ne s’agisse que d’une annonce, Xmail soulève déjà des préoccupations en matière de cybersécurité.Les cybercriminels pourraient exploiter l’engouement pour diffuser de faux liens vers une plateforme Xmail inexistante, et inciter les utilisateurs à fournir leurs identifiants Gmail ou d’autres informations sensibles.Ce type de menace est d’autant plus forte que l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans la création de campagnes de phishing rend les arnaques plus réalistes et accessibles à moindre coût.Selon les premiers indices, Xmail chercherait à se différencier par une interface épurée et inspirée des systèmes de messagerie directe. Musk a répondu à un utilisateur qu’il souhaitait. Cela inclurait une boîte de réception simplifiée en texte brut, sans mise en page complexe ni fils de discussion traditionnels.Développer un tel service n’est qu’une étape. Pour concurrencer Gmail, Xmail devra intégrer des fonctionnalités avancées, comme la recherche optimisée ou une sécurité qui tient la route. À ce sujet, aucune information concrète n’a été donnée, même si certains évoquent déjà l’ajout d’un chiffrement de bout en bout, déjà présent dans les messages privés de X.Même avec de bonnes idées, Xmail devra affronter des géants bien établis. Gmail, avec ses fonctionnalités avancées et son intégration à Google Workspace, est un incontournable pour de nombreux utilisateurs.Et vous ? Pourriez-vous confier vos e-mails à Elon Musk ?