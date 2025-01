Attention : en pleine promo, un phishing se fait passer pour Disney+ !

Qu’est-ce que le phishing ?

Attention tout ceci est faux

Pourquoi ce message est-il un phishing ?

L’utilisation de “$DISNEY” : Disney n’a jamais communiqué sur une telle monnaie ou programme.

ou programme. Promesses exagérées : Offrir des réductions et des expériences exclusives simplement en regardant des films semble trop beau pour être vrai.

semble trop beau pour être vrai. Absence de détails officiels : Aucune mention de ce programme sur les canaux officiels de Disney .

. Invitation à “cliquer” rapidement : Les arnaques jouent sur l’urgence ou l’excitation pour pousser à l’action sans réfléchir.

Comment se protéger ?

Vérifiez les sources : Consultez toujours le site officiel ou les réseaux sociaux vérifiés de la marque.

: Consultez toujours le site officiel ou les réseaux sociaux vérifiés de la marque. Soyez prudent avec les liens : Ne cliquez jamais sur un lien suspect . Préférez taper l’adresse du site dans votre navigateur.

. Préférez taper l’adresse du site dans votre navigateur. Analysez le contenu : Les fautes d’orthographe ou les promesses trop belles pour être vraies sont souvent des signes d’arnaque.

pour être vraies sont souvent des signes d’arnaque. Activez l’authentification à deux facteurs : Cela ajoute une couche de sécurité à vos comptes en ligne.

Ne vous laissez pas berner

Le phishing est une technique frauduleuse utilisée par des cybercriminels pour tromper les utilisateurs et leur soutirer des informations personnelles, comme leurs identifiants, mots de passe ou coordonnées bancaires., de SMS ou de pages web imitant des marques ou services connus. Leur but : inciter à cliquer sur des liens piégés et à fournir des données sensibles.À première vue, le message semble alléchant et crédible : un programme de récompenses pour les abonnés Disney+. Mais certains détails trahissent la supercherie :Voici quelques réflexes simples pour éviter de tomber dans le piège du phishing : En période de promotion , les escrocs redoublent d’efforts pour semer la confusion. Restez vigilant face à ce type de message et informez vos proches. Une bonne dose de scepticisme et des vérifications simples suffisent pour éviter le pire. Disney+ ne vous demandera jamais vos informations sensibles via un lien douteux, d’autant plus que dans ce cas, on vous demande clairement de, on peut difficilement faire plus louche !On peut aussi se demander qui sont les destinataires de cette arnaque, dans mon cas, et dans plusieurs autres cas, les mails utilisés sont bien ceux associés à nos comptes Disney+., d'autant plus qu'Apple par exemple, considère que le mail est bien authentique :