Google Maps : comment utiliser le calque "incendies" ?

Je profite de cette news pour attirer votre attention sur les nombreuses fausses images générées par l'IA concernant les incendies de Californie, à commencer par celles du panneau Hollywood faussement illustré en flammes.

Image satellite MAXAR

La Californie en première ligne

Comment fonctionne le calque “Incendies” ?



Pour accéder aux informations, plusieurs options sont à disposition :



1. Activer le calque "Feux de forêt" : Cliquez sur le bouton “Calques”, puis sélectionnez "Incendies".

2. Rechercher un incendie spécifique : Tapez le nom de l’incendie ou le mot-clé "incendies" dans la barre de recherche.

3. Appuyer sur la bannière d’alerte : Lorsque l’emplacement d’un incendie chevauche votre zone visible, une bannière s’affiche. Cliquez dessus pour activer le calque.



À noter : Il est nécessaire de zoomer suffisamment sur la carte pour que les informations relatives aux incendies apparaissent.

Une portée mondiale et des résultats prometteurs

En Californie, où les incendies de forêt représentent une menace récurrente, cette innovation s’avère particulièrement précieuse. Grâce à des, combinées à des modèles d’apprentissage profond, Google Maps est capable d’afficher l’étendue des incendies en temps réel.Les utilisateurs peuvent ainsi, planifier des itinéraires sécurisés et éviter les zones à risque. Les incendies actifs apparaissent sous forme d’icônes ou de zones rouges sur la carte, offrant une lisibilité immédiate. La fonction permet aussi de vérifier la situation quand vous n'arrivez pas à joindre votre famille (comme par exemple mes cousins qui vivent à Los Angeles et qui oublient de regarder leurs téléphones...).Depuis le début de l’été, Google Maps a intégré des informations sur une vingtaine d’incendies majeurs en Europe (la, la Grèce, la Turquie ou encore l’Espagne et l’Italie) et en Afrique (Kenya, Rwanda)., notamment durant les premières semaines de juillet.En collaboration avec des organismes comme le(NIFC),pour fournir des informations précises, améliorer la sécurité publique et minimiser les impacts des incendies.L’extension de cette technologie à des régions particulièrement vulnérables -comme le montre la situation en Californie- illustre son. En mettant à disposition des données fiables et accessibles, Google Maps peut ainsi aider les autorités locales, les habitants et les voyageurs à mieux réagir.