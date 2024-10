Fiat Grande Panda : son petit prix est désormais officiel

Une alternative électrique abordable

Fiat officialise donc le prix de la Grande Panda, que nous avions déjà évoqué ici . Il s’agit d’une citadine électrique disponible à partir de 24 900 € pour la version. Ce modèle, qui s’inscrit dans le segment B, partage sa plateforme avec la Citroën ë-C3, mais propose un style néo-rétro inspiré de la Panda des années 1980.. Avec cette autonomie, elle se positionne comme un choix pertinent pour les trajets urbains et périurbains. La première version disponible est exclusivement électrique, mais une variante hybride légère est attendue plus tard.La Fiat Grande Panda propose deux niveaux de finition :et. La première, facturée à 24 900 €, inclut des équipements de base comme un écran tactile de 10,25 pouces, la climatisation manuelle, et des jantes en acier de 16 pouces.. La finition, plus haut de gamme, est proposée à 27 900 € et ajoute des éléments comme la climatisation automatique, un chargeur à induction pour smartphone, et des barres de toit, augmentant ainsi le confort et les fonctionnalités. Aucune option pour une batterie un peu plus performante, hélas.L’une des particularités de la Grande Panda est son câble de recharge intégré dans la calandre.. Attention, cependant, Fiat propose seulement un chargeur AC de 7 kW en série, un point faible par rapport à certains concurrents qui offrent des options de recharge plus rapide. Un chargeur de 11 kW est disponible en option, permettant une recharge plus efficace. La voiture accepte également la charge rapide DC jusqu’à 100 kW, contrairement à la R5 de base, permettant de récupérer 80% de la batterie en seulement 33 minutes.La Fiat Grande Panda n’est pour l’instant disponible qu’en version électrique, mais une version hybride légère est prévue pour élargir la gamme., rendant ce modèle encore plus compétitif sur le marché des citadines électriques. Les premières livraisons sont attendues début 2025.Notez que,Est-ce qu’elle pourrait vous faire enfin passer à l’électrique ?