Nouvelle Bbox : Bouygues Telecom tacle Free avec du vrai WiFi 7

Ce qu’apporte le WiFi 7

Répéteurs tri-bandes et connectique optimisée

Une conception éco-responsable

Le WiFi 7 promet des débits théoriques pouvant atteindre 7 Gb/s, soit jusqu’à trois fois plus rapides que ceux du WiFi 6. Il améliore également la stabilité des connexions,Une des nouveautés majeures de cette norme est le Multi-Link Operation.. Avec la Bbox WiFi 7, Bouygues Telecom annonce des téléchargements ultra-rapides et une expérience améliorée pour les utilisateurs exigeants, comme les gamers ou les amateurs de streaming.Pour assurer une couverture optimale dans toute la maison,, eux aussi certifiés WiFi 7. Ces équipements utilisent les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz pour garantir une fluidité lors des déplacements dans un logement.Côté connectique, la Bbox propose un port Ethernet 10G et deux ports Ethernet 1G. Si cela peut sembler limité, l’opérateur justifie ce choix en indiquant que la majorité de ses clients n’utilise pas plus de trois connexions filaires,. À l’arrière de la box, on trouve également un port USB pour connecter une clé 4G en cas de panne de fibre, et un port RJ11 pour un téléphone fixe.Le design de la Bbox est vertical, ce qui favorise la dissipation de la chaleur sans ventilateur. Fabriquée avec plus de 90 % de plastique recyclé, elle s’inscrit, sur le papier en tous cas, dans une démarche éco-responsable., prolongeant la durée de vie de la box.La Bbox WiFi 7 sera commercialisée. Proposée à 44,99 €/mois la première année, puis 51,99 €/mois. Les clients mobiles B.iG bénéficieront d’un tarif figé à 44,99 €/mois. L’offre inclut l’installation et la prise en main par un technicien.En misant sur une certification complète et des performances avancées,