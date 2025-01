On en sait un peu plus sur le "Freebox Super Player"

Les caractéristiques techniques dévoilées

Plus de puissance

Date de lancement et disponibilité

D’après un benchmark publié sur Geekbench, le Freebox Super Player serait équipé d’un processeur ARMv8 doté de 5 cœurs cadencés à 2,02 GHz, une configuration peu courante.. Le système d’exploitation choisi serait Android 14, un OS offrant une compatibilité avec de nombreuses applications multimédias et de streaming. Ce choix montre une volonté de privilégier un écosystème ouvert, déjà éprouvé avec d’autres box de l’opérateur, comme le Player Free 4K lancé en 2020.On peut aussi revenir sur le Player TV de la Freebox Pop, commercialisé en 2020, qui se positionnait lui comme un boîtier compact et polyvalent. Compatible avec les technologies 4K HDR et Dolby Vision, il proposait également des fonctions audio avancées, comme le Dolby Atmos et le DTS HD. Côté connectivité, il offrait un port HDMI 2.1, un port Ethernet 1 Gbit/s et un tuner TNT DVB-T2, permettant la réception des chaînes en 4K. En termes de performances, ce boîtier embarquait un processeur quadricœur à 1,8 GHz, associé à 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne.Le Freebox Super Player cherchera donc à répondre aux attentes des abonnés souhaitant un boîtier TV à la hauteur des performances de la Freebox Ultra , il devrait être capable de gérer des usages variés, allant du streaming vidéo au gaming. Cette montée en puissance pourrait aussi renforcer l’attractivité de Free face à la concurrence, en particulier sur le marché des équipements multimédias haut de gamme.Malgré ces informations techniques, Free reste discret sur la date de lancement officielle de ce nouveau boîtier. Les indices actuels suggèrent une présentation au cours de l’année 2025, sans précision sur son prix ou ses fonctionnalités supplémentaires., pour élargir son potentiel d’utilisation.