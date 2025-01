Carrefour a-t-il été victime d'une cyberattaque ?

To be attack or not...

cybercriminel a mis en vente une base de données supposée appartenir à Carrefour comportant 13 000 000 de lignes. La base de données serait à vendre entièrement

étonnant

cyber adoubé par 4 autres utilisateurs cybercriminels qui ont une sacrée réputation

avoir été "informé" d'une "possible" connexion illégitime sur "l'un de [leurs] systèmes informatique ou celui de l'un de [leurs] partenaires", mais qu'après une analyse complète, rien n'a pu être établi …/… À ce stade, les analyses nous conduisent à dire que les systèmes de Carrefour n'ont pas fait l'objet d'une connexion illégitime et que les données de nos clients n'ont pas été compromises

une croissance exponentielles des cyberattaques

Ce type d’incident souligne l’importance pour les entreprises de renforcer leurs dispositifs de protection des données et pour les consommateurs de rester vigilants face aux cybermenaces.



. Hier lundi 20 janvier 2025, un message indique qu'unIl s’agit d’une petite annonce de vente mais aucun prix n’est affiché. A priori, la base de donnée serait ainsi acquise au plus offrant,: BTC (Bitcoin), XMR (Monero) ou LTC (LiteCoin). Parmi les informations qui auraient fuité,de clients avec les prénom, nom de famille, adresse postale complète, téléphone, email, infos du profil, date de naissance, préférences, infos du panier…Sauf que le message n'émane pas de l'enseigne mais de SaxX, un chercheur en cybersécurité bien connu dans le milieu et souvent très bien renseigné. Selon ce dernier, si l’information semblait dans un premier temps plutôt à mettre du coté des fakes, elle serait au contraire bien réelle. L’affaire est à suivre de près malgré tout. D’autant que Saxx précise que si le profil du cybercriminel semble, il aurait étéEnfin, dans la soirée, Saxx a posté d’autres éléments, toujours sur X. Il précise ainsi que la somme qu'il faudra débourser pour acheter les +13M de données de l'enseigne Carrefour suite à la présupposée cyberattaque serait d’à peine 3000 euros.Selon Tech&Co , le groupe a indiqué. L'affaire reste donc à suivre....Même s’il n’est pas encore officiellement reconnu ou avéré,, tels que Libération et La Croix, ont récemment subi des attaques informatiques, souvent liées à des rançongiciels visant à paralyser leurs systèmes. Si le tout est bien réel, et conformément aux réglementations en vigueur, l’enseigne devra signaler l’incident à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et porter plainte auprès du parquet. Cette démarche vise à garantir une transparence et un suivi des obligations légales en matière de cybersécurité.Mais arrive après une suite quasi ininterrompue d’attaques. En effet, Boulanger , Free, SFR, l' Assurance Retraite ou encore Kiabi ont été victimes récemment de plusieurs attaques, avec -à chaque fois-