Qui sont les NoName, ces hackers qui ont attaqué plusieurs sites français ?

Parmi les cibles figurent les sites des villes de, ainsi que ceux des départements des, de la, deet de, ou encore de la. Au total, 23 sites ont été visés. Les attaques ont rendu certains sites, temporairement inaccessibles, tandis que d’autres ont pu continuer à fonctionner normalement.En pratique, les hackers ont utilisé une technique d’attaque bien rodé,. Cette méthode consiste à submerger les serveurs de requêtes simultanées, provoquant ainsi leur saturation et l’interruption de leurs services.. Cette série d’attaques met une nouvelle fois en lumière la vulnérabilité des infrastructures numériques face à des acteurs organisés et politiquement motivés.Le parquet de Paris s’est rapidement saisi de l’affaire et a confié l’enquête à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Les faits poursuivis ont été qualifiés d’, une infraction grave dans le domaine de la cybersécurité punie par l' article 323-2 du Code pénal Le collectif NoName n’en est pas à son premier coup d'essai en France. Déjà en 2023,. Ces attaques avaient été justifiées par le soutien affirmé de la France à l’Ukraine dans le conflit qui l’oppose à la Russie.Créé en mars 2022, peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie,. Contrairement à des cybercriminels classiques, ces groupes n’agissent pas pour des gains financiers, mais pour des raisons politiques.