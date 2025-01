Instagram a bloqué des hashtags politiques précis après l’investiture, devinez lesquels...

Visuel : X

Ce qu’on sait (et ce qu’on ne sait pas)

Une situation qui interpelle

Des utilisateurs divisés

Au même moment, Mark Zuckerberg gloussait avec la compagne de Jeff Bezos

Une confiance fragilisée

Le problème a été signalé peu après l’investiture de Donald Trump , un timing qui n’a rien arrangé. Face à la polémique, Meta a réagi en parlant d’un “problème technique” touchant des hashtags “de tous bords politiques”.. Résultat, les soupçons persistent, et certains utilisateurs estiment que ce n’était pas qu’une simple erreur technique. Il faut dire que c’est quand même une sacrée coïncidence !Cette affaire survient dans un contexte déjà tendu. Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a assisté à l’investiture de Donald Trump et pris des décisions stratégiques controversées. Parmi elles, l’abandon des vérifications de faits aux États-Unis et la nomination de Joel Kaplan, un lobbyiste républicain, à un poste clé Matt Navarra, spécialiste des réseaux sociaux, a résumé la situation : “Dans un climat aussi polarisé, même une erreur non intentionnelle peut vite être perçue comme un acte partisan..”Si certains se sont contentés d’exprimer leur mécontentement sur Twitter ou Reddit, d’autres ont appelé au boycott des plateformes Meta.. Maintenant soyons clairs ces initiatives restent largement marginales par rapport au nombre d’utilisateurs des plateformes concernées.Bien que la plupart des hashtags soient de nouveau accessibles, cet incident montre une fois encore les fragilités de Meta en matière de gestion de contenu.. Meta devra, dans les semaines et mois à venir, redoubler d’efforts pour prouver sa neutralité et éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Car dans un environnement où la méfiance envers les grandes entreprises technologiques est déjà élevée, chaque faux pas peut laisser des traces.