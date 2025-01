En toute décontraction, Trump libère Ross Ulbricht, créateur de Silk Road, condamné à perpétuité

Silk Road : le pionnier des marchés noirs en ligne

Une condamnation lourde en 2015

Trump accorde une grâce complète

ridicule

les mêmes qui ont instrumentalisé le gouvernement contre [lui]

Free Ross

Un débat loin d’être terminé

En 2011, Ross Ulbricht lançait Silk Road, un site du dark web accessible via le réseau Tor et fonctionnant grâce au Bitcoin . Son objectif ? Créer un espace où les utilisateurs pouvaient acheter et vendre anonymement, sans l’intervention des autorités.Entre 2011 et sa fermeture en 2013 par le FBI, Silk Road a généré environ 200 millions de dollars en transactions.Arrêté dans une bibliothèque de San Francisco en 2013, Ulbricht a été jugé coupable de plusieurs chefs d’accusation, dont trafic de drogue et blanchiment d’argent. Mais ce n’est pas tout : les procureurs l’accusaient aussi d’avoir sollicité des meurtres pour protéger son site, même si ces allégations en particulier n’ont jamais été prouvées.Cette sentence a été critiquée par de nombreux observateurs, qui la jugent disproportionnée. Pour ses défenseurs, Ulbricht n’était qu’un idéaliste, pas un criminel endurci.Hier, 21 janvier 2025, Trump a annoncé avoir gracié Ulbricht.Ce geste n’est pas une surprise : Trump avait déjà promis de libérer Ulbricht lors de sa campagne, courtisant au passage la communauté libertarienne et les amateurs de cryptomonnaies.Pour les soutiens d’Ulbricht, cette grâce est une victoire.Si certains saluent la décision, d’autres dénoncent un dangereux précédent.Malgré cela, ses partisans estiment que son cas montre les dérives du gouvernement face à la liberté sur internet. Cette affaire relance de fait la discussion sur les limites du web, entre anonymat, innovation et régulation