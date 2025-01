Faiblesse passagère ou déjà la chute pour le bitcoin ?

Un contexte économique incertain

Quid de la Fed ?

le Doj s'y met aussi aussi !

Et Trump ?

2025 : année charnière pour les géants de la Tech face aux incertitudes politiques

Bitcoin : pourquoi atteint-il des records et comment investir quand on débute ?

. Ce repli accentue les craintes d’un passage sous le seuil symbolique des 90 000 dollars, marquant une nette distance avec les 100 000 dollars qu'il a pourtant atteints en décembre. Cette baisse entraîne dans son sillage les altcoins majeurs, notamment l’ether et l’XRP, témoignant d’une fragilité accrue du marché des cryptomonnaies.Dans le compte rendu de sa réunion de mi-décembre publié le 8 janvier, La Réserve fédérale américaine a signalé une pause dans sa politique d’assouplissement monétaire. Après trois baisses consécutives de ses taux directeurs en 2024, la Fed pourrait opter pour uneface à la montée de l’inflation et aux incertitudes entourant la politique économique de Donald Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier.Ces évolutions ont incité les investisseurs à se détourner des actifs jugés risqués, comme les cryptomonnaies, et à privilégier des placements plus sûrs. Hier, jeudi 9 janvier, le marché crypto a enregistré des liquidations de plus de 500 millions de dollars, selon, ce qui renforce le sentiment baissier.Autre facteur de tension,. Ces cryptomonnaies ont été saisies dans le cadre d’affaires judiciaires, et des rumeurs suggèrent que cette vente pourrait intervenir avant l’investiture de Donald Trump.Une telle manœuvre n’est pas inédite.. Aujourd’hui, les États-Unis demeurent le plus grand détenteur institutionnel de bitcoins, avec environ 189 000 unités saisies dans des enquêtes liées notamment à Silk Road et Bitfinex.Et la nouvelle administration complexifie les prévisions. Bien que le président élu ait nommé plusieurs personnalités pro-crypto, comme Paul Atkins à la tête de la SEC et David Sacks comme conseiller, des interrogations subsistent sur la capacité de sa future administration à instaurer rapidement une politique favorable aux cryptomonnaies.. La réunion de la Fed prévue les 28 et 29 janvier sera un autre rendez-vous crucial pour les investisseurs, qui cherchent à évaluer l’avenir de cet actif sous haute tension.